جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

الجزائر

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.

وتأهل المنتخب الجزائري لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق فوزا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء

وتأهل المنتخب الجزائري لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق فوزا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بينما تأهل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على منتخب تونس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، جاء هدف السنغال بخطأ مشترك بين معز حسن حارس تونس وزميله ديلان برون.