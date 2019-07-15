رياضة

جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
الجزائر
الجزائر
كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
وتأهل المنتخب الجزائري لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق فوزا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء
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طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
حلمى-طولان

طولان: أرفض تدريب المنتخب لهذا السبب

وجه حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري المستقيل، مؤكدًا أنه صاحب المسؤولية الأكبر في هزيمة منتخب مصر وخروجه من كأس الأمم الإفريقية بصورة سيئة. وأضاف طولان، خلال تصريحاته اليوم الإثنين، عبر إذاعة «نجوم FM»، أن توليه تدريب منتخب مصر شرف كبير، لكنه يرى الأمر صعبًا في التوقيت الحالي، معلقا: «أنا شخصيا أشفق على أي حد يمسك منتخب مصر حاليا، الإمكانيات الحالية لا تساعد، والفريق لا يملك بدلاء لكي يغيروا شكل الأداء أو النتيجة في مباراة، وهذه مشكلة كبيرة جدا في الجيل الحالي على عكس الجيل السابق».
حكيم-زياش

أسطورة أرسنال يطالب بضم زياش: أفضل من نجم الفريق

طالب الهولندي مارك أوفرمارس، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي السابق، مسئولي النادي اللندني بالتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم فريق أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضح أوفرمارس، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن حكيم زياش سيكون أفضل لأرسنال من اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم الجانرز، مشيرًا إلى أنه يواصل التالق في السنوات الأخيرة ويتحسن مستواه ويتطور من موسم لآخر.
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منتخب الجزائر

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
السنغال وتونس (6)

نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
الشوط الثاني واهدار ركلتي جزا (2)

منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل نهائي كأس الأمم

تأكد غياب المدافع كاليدو كوليبالي، عن صفوف منتخب السنغال في المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 19 يوليو الجاري. وحصل كوليبالي لاعب منتخب أسود التيرانجا وفريق نابولي الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 73، ليكون الإنذار الثاني للمدافع الدولي الذي سيكون غيابه ضربة قوية للمنتخب السنغالي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من المباراة المقامة حاليا بين منتخب الجزائر ونظيره النيجيري.
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