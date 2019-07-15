أسطورة أرسنال يطالب بضم زياش: أفضل من نجم الفريق

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

حكيم زياش

طالب الهولندي مارك أوفرمارس، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي السابق، مسئولي النادي اللندني بالتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم فريق أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضح أوفرمارس، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن حكيم زياش سيكون أفضل لأرسنال من اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم الجانرز، مشيرًا إلى أنه يواصل التالق في السنوات الأخيرة ويتحسن مستواه ويتطور من موسم لآخر.

وتابع: «هدوء أرسنال فيما يخص التعاقد مع زياش أمر يدهشني حقا، أعتقد أنهم يهتمون بالنظر إلى الأرقام أكثر من أي شيء آخر، لكن عليهم النظر بما يقدمه اللاعب داخل الملعب». ويمتد عقد "زياش" حتى عام ، فيما يمكن لأرسنال ضمه في الميركاتو الصيفي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أياكس والذي يبلغ