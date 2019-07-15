رياضة

أسطورة أرسنال يطالب بضم زياش: أفضل من نجم الفريق

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
حكيم زياش
حكيم زياش
طالب الهولندي مارك أوفرمارس، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي السابق، مسئولي النادي اللندني بالتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم فريق أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضح أوفرمارس، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن حكيم زياش سيكون أفضل لأرسنال من اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم الجانرز، مشيرًا إلى أنه يواصل التالق في السنوات الأخيرة ويتحسن مستواه ويتطور من موسم لآخر.
وتابع: «هدوء أرسنال فيما يخص التعاقد مع زياش أمر يدهشني حقا، أعتقد أنهم يهتمون بالنظر إلى الأرقام أكثر من أي شيء آخر، لكن عليهم النظر بما يقدمه اللاعب داخل الملعب». ويمتد عقد "زياش" حتى عام ، فيما يمكن لأرسنال ضمه في الميركاتو الصيفي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أياكس والذي يبلغ
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طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
حلمى-طولان

طولان: أرفض تدريب المنتخب لهذا السبب

وجه حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري المستقيل، مؤكدًا أنه صاحب المسؤولية الأكبر في هزيمة منتخب مصر وخروجه من كأس الأمم الإفريقية بصورة سيئة. وأضاف طولان، خلال تصريحاته اليوم الإثنين، عبر إذاعة «نجوم FM»، أن توليه تدريب منتخب مصر شرف كبير، لكنه يرى الأمر صعبًا في التوقيت الحالي، معلقا: «أنا شخصيا أشفق على أي حد يمسك منتخب مصر حاليا، الإمكانيات الحالية لا تساعد، والفريق لا يملك بدلاء لكي يغيروا شكل الأداء أو النتيجة في مباراة، وهذه مشكلة كبيرة جدا في الجيل الحالي على عكس الجيل السابق».
الجزائر-ونيجيريا (3)

جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
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نيكولاس-بيبي (3)

بيبي يفتح الباب أمام انتقاله إلى البريميرليج

قال وكيل أعمال النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، إن اللاعب متفتح لجميع العروض، سواء الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو أرسنال، وذلك على الرغم من أن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لضم اللاعب البالغة قيمته 59 مليون جنيه إسترليني، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قد تحسم الأمور، وقال وكيل أعماله بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: "نيكولاس متفتح لكل شيء، الهدف الأساسي بالنسبة له هو التوقيع في المكان المناسب، ويبقى باريس سان جيرمان احتمالية قائمة".
فريق-كريستال-بالاس

زاها يغيب عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس

غاب النجم الإيفواري ويلفريد زاها عن الصورة الترويجية لقميص كريستال بالاس الجديد، الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي حضر فيه نجوم آخرون من أمثال كريستيان بينتيكي ومامادو ساخو، للترويج للقميص الاحتياطي الذي تغير من اللون الأصفر الخاص بالموسم الماضي إلى قميص أسود اللون، ليزيد زاها من التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل، بعدما أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل وتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف أرسنال، وهو النادي الذي كان يشجعه منذ الصغر.
محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن أن محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، قد يدخل في صفقة تبادلية من أجل ضم المدفعجية، الإيفواري ويلفريد زاها، نجم نادي كريستال بالاس. وقالت صحيفة "ذا صن" إن أرسنال سيعرض على كريستال بالاس ضم ويلفريد زاها صاحب الـ26 عاما، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، علاوة على محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون. وأضافت "ذا صن" أن الثلاثي محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون لم يلعبوا كثيرا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أوناي إيمري.
باريس-سان-جيرمان‎

باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".
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