رياضة

طولان: أرفض تدريب المنتخب لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
حلمي طولان
حلمي طولان
وجه حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري المستقيل، مؤكدًا أنه صاحب المسؤولية الأكبر في هزيمة منتخب مصر وخروجه من كأس الأمم الإفريقية بصورة سيئة. وأضاف طولان، خلال تصريحاته اليوم الإثنين، عبر إذاعة «نجوم FM»، أن توليه تدريب منتخب مصر شرف كبير، لكنه يرى الأمر صعبًا في التوقيت الحالي، معلقا: «أنا شخصيا أشفق على أي حد يمسك منتخب مصر حاليا، الإمكانيات الحالية لا تساعد، والفريق لا يملك بدلاء لكي يغيروا شكل الأداء أو النتيجة في مباراة، وهذه مشكلة كبيرة جدا في الجيل الحالي على عكس الجيل السابق».
وشدد: «الجيل الحالي ليس عبقريا أو كبيرا في كرة القدم، فلننظر للفارق بين محمد النني وحسني عبدربه، عمرو زكي وميدو ومتعب ومحمد زيدان ونظرائهم الحاليين، جيل مختلف تمامًا واللاعب هو حجر الزاوية في العملية، هو من ينفذ أفكاري داخل الملعب حتى لو مدرب عبقري لن يقدم شيئا مع هذا الجيل». وأتم: «يجب
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المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
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أسطورة أرسنال يطالب بضم زياش: أفضل من نجم الفريق

طالب الهولندي مارك أوفرمارس، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي السابق، مسئولي النادي اللندني بالتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم فريق أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضح أوفرمارس، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن حكيم زياش سيكون أفضل لأرسنال من اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم الجانرز، مشيرًا إلى أنه يواصل التالق في السنوات الأخيرة ويتحسن مستواه ويتطور من موسم لآخر.
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جسر جوي لنقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اتفاق الحكومة الجزائرية، على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة، لنقل المشجعين لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي. ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
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عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار للجماهير

وجه عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، رسالة اعتذار للجمهور المصري، بعد خروج منتخب الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وودع منتخب مصر البطولة التي تقام على أرضه، يوم السبت الماضي، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 للنهائيات؛ ما تسبب في حالة غضب شديدة في الشارع الكروي المصري. وأسفر خروج منتخبنا من البطولة عن استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعد ساعات قليلة من خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا.
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رئيس الزمالك: قلبي مع أبوريدة والله يخربيتك يا أجيري

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرًا إلى أنه تسبب في ليلة حزينة على كل الشعب المصري، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مساء الأحد، التي نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أن مؤسسات الدولة لم تقصر ووفرت كل شيء لدعم اتحاد الكرة والمنتخب لتحقيق لقب البطولة، مشددًا على أنه حذر كثيرًا من اختيارات أجيري وهاني رمزي، السيئة لقائمة منتخب مصر، لكن دون جدوى وكانت هذه النتيجة.
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
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