طولان: أرفض تدريب المنتخب لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

حلمي طولان

وجه حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري المستقيل، مؤكدًا أنه صاحب المسؤولية الأكبر في هزيمة منتخب مصر وخروجه من كأس الأمم الإفريقية بصورة سيئة. وأضاف طولان، خلال تصريحاته اليوم الإثنين، عبر إذاعة «نجوم FM»، أن توليه تدريب منتخب مصر شرف كبير، لكنه يرى الأمر صعبًا في التوقيت الحالي، معلقا: «أنا شخصيا أشفق على أي حد يمسك منتخب مصر حاليا، الإمكانيات الحالية لا تساعد، والفريق لا يملك بدلاء لكي يغيروا شكل الأداء أو النتيجة في مباراة، وهذه مشكلة كبيرة جدا في الجيل الحالي على عكس الجيل السابق».

وشدد: «الجيل الحالي ليس عبقريا أو كبيرا في كرة القدم، فلننظر للفارق بين محمد النني وحسني عبدربه، عمرو زكي وميدو ومتعب ومحمد زيدان ونظرائهم الحاليين، جيل مختلف تمامًا واللاعب هو حجر الزاوية في العملية، هو من ينفذ أفكاري داخل الملعب حتى لو مدرب عبقري لن يقدم شيئا مع هذا الجيل». وأتم: «يجب