رياضة

المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
يأتي تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال للأهلي والزمالك ودخول مسئولي الناديين في مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب للحصول على خدمات اللاعب. كان طاهر قد خاض تجربة احتراف قصيرة بعد أن تمت إعارته لنادي لوهافر الفرنسي موسم 2016- 2017 لكنه لم يحصل على فرصته وعاد مرة أخرى
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