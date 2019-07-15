جريمة

بعد «فتاة العياط».. كيف يتعامل القانون مع قاتلة المغتصب؟

تمسكت محامية الطفلة بأنه لا عقوبة جنائية نهائيا على «أميرة» لأنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن نفسها وتعرضت لاختطاف واحتجاز عنوة وتهديد بسلاح أبيض لمواقعتها جنسيا
تحرير:تهامى البندارى وهالة صقر ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
اغتصاب- تعبيرية
اغتصاب- تعبيرية
«لا جريمة في عقوبة القتل العمد في حال قيام المتهم بالدفاع عن نفسه»، هكذا اتفق خبراء القانون بالنسبة لحالة «فتاة العياط» القاصر، التي قتلت سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت إليه نحو 13 طعنة بجسده، بسبب محاولته مواقعتها جنسيا كرها عنها، وأشاروا في حديثهم إلى أن تحريات المباحث تحدد بشكل كبير، القيد والوصف الذي تبني عليه النيابة العامة القيد والوصف بالنسبة للجريمة. «التحرير» استعرضت آراء محامين وخبراء قانون، حول العقوبة التي تنتظر الفتاة القاصر، كما تستعرض وقائع لحالات مشابهة.
حكاية فتاة العياط وفقا للتحقيقات التي جرت مع الفتاة القاصر، فإن «أميرة. م» كانت تسير داخل حديقة الحيوان مع حبيبها «وائل. أ»، كما اعتادا طيلة عام مر على علاقتهما، قبل أن يتفرقا في الزحام، ذابت قدما الفتاة في رحلة البحث عن حبيبها داخل الحديقة وخارجها، قبل أن تحاول التواصل معه هاتفيا
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أهالي الفيوم يدشنون «هاشتاج» للدفاع عن قاتل أسرته

دشن أهالي محافظة الفيوم، "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدفاع عن «خالد. م. ف. ع»، 38 عاما، المتهم بقتل زوجته وأورده الأربعة داخل شقتهم السكنية ببرج الملكة، بواسطة "ساطور"، أطلقوا عليه اسم «#مستر_خالد_مستحيل_يقتل»، مؤكدين أنّه على خلق ودين، وحافظ لكتاب الله تعالى، كما أنّه بنى مسجدًا بقريته، وأنّه شديد الحب لفعل الخير، إذ استعان المدافعين عنه بصور بعض المنشورات بينه وبين زوجته والتي تُبين مدى حبهما لبعضهما وأنه من المستحيل أن يقتلها، كان آخرها عندما هنأته بعيد ميلاده في 1 يونيو الماضي.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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ابنة شقيقة قاتل أسرته بالفيوم: خالي مظلوم.. وهؤلاء الجناة

كارثة دوى صداها في أرجاء محافظة الفيوم، بعد واقعة قيام مدرس لغة إنجليزية بقتل زوجته وأولاده الأربعة، صباح الإثنين، بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لذلك الغرض، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نعي لضحايا الحادثة المروعة، فيما انقسم رواده إلى قسمين، الأول يستنكر ما حدث، والثاني يكذب صحة الواقعة رغم إصدار مديرية أمن الفيوم بيانًا رسميًّا بالواقعة واعتراف الزوج بارتكاب الجريمة. وقالت هويدا ياسر، الطالبة بكلية التربية الرياضية وابنة شقيقة القاتل، إنّ "خالها" مظلوم، وستظهر براءته قريبًا، وإنّه لم يرتكب تلك الواقعة فقد كان يحب أسرته كثيرا.
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17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
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الانتحار شنقا - أرشيفية

جهود لحل لغز العامل المشنوق بأبو النمرس

يسعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحل لغز العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة أبو النمرس، اليوم الإثنين، من خلال فحص هاتفه المحمول وتتبع خط سيره وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكنه، وكذلك سماع أقوال عدد من الجيران للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، بينما قررت نيابة أبو النمرس تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد الأسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي استعجلت فيه ورود تحريات المباحث حول الحادث، تمهيدا لاستصدار قرار بدفن الجثة.
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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سقوط «مقاول المقطم» الهارب من دفع 18 مليونا غرامات

أشهر طويلة قضاها ضباط مباحث المقطم في تتبع خط سير مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات مالية باهظة قدرت بنحو 18 مليون جنيه، بغية الإيقاع به تنفيذًا لقرار النيابة والمحكمة المختصة بضبطه وإحضاره على ذمة القضايا المتهم فيها. عكف رجال المباحث على فحص علاقات المتهم والأماكن التي يتردد عليها، وفي مأمورية ناجحة صباح اليوم الأحد، نجح ضباط مباحث تنفيذ الأحكام في القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وعمل نماذج الحبس في القضايا المتهم فيها.
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