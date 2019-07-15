جريمة

أهالي الفيوم يدشنون «هاشتاج» للدفاع عن قاتل أسرته

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
جريمة قتل الفيوم
جريمة قتل الفيوم
دشن أهالي محافظة الفيوم، "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدفاع عن «خالد. م. ف. ع»، 38 عاما، المتهم بقتل زوجته وأورده الأربعة داخل شقتهم السكنية ببرج الملكة، بواسطة "ساطور"، أطلقوا عليه اسم «#مستر_خالد_مستحيل_يقتل»، مؤكدين أنّه على خلق ودين، وحافظ لكتاب الله تعالى، كما أنّه بنى مسجدًا بقريته، وأنّه شديد الحب لفعل الخير، إذ استعان المدافعين عنه بصور بعض المنشورات بينه وبين زوجته والتي تُبين مدى حبهما لبعضهما وأنه من المستحيل أن يقتلها، كان آخرها عندما هنأته بعيد ميلاده في 1 يونيو الماضي.
وقال يحيى سليمان: «يا جماعة ده من أفضل الشخصيات في بلده علم وأدب وأخلاق وهو أول من ترجم القرآن الكريم كاملًا للغة الإنجليزية، وجوّده باللغة الإنجليزية، وصلى به موجودًا في إنجلترا وجميع أهل بلده يشهدون أنّه أفضل أهل بلده». وقال د. مصطفى حبيب: "يا جماعة الراجل ده محترم ومتدين وودود ومحب للخير
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اغتصاب (2)

بعد «فتاة العياط».. كيف يتعامل القانون مع قاتلة المغتصب؟

«لا جريمة في عقوبة القتل العمد في حال قيام المتهم بالدفاع عن نفسه»، هكذا اتفق خبراء القانون بالنسبة لحالة «فتاة العياط» القاصر، التي قتلت سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت إليه نحو 13 طعنة بجسده، بسبب محاولته مواقعتها جنسيا كرها عنها، وأشاروا في حديثهم إلى أن تحريات المباحث تحدد بشكل كبير، القيد والوصف الذي تبني عليه النيابة العامة القيد والوصف بالنسبة للجريمة. «التحرير» استعرضت آراء محامين وخبراء قانون، حول العقوبة التي تنتظر الفتاة القاصر، كما تستعرض وقائع لحالات مشابهة.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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ابنة شقيقة قاتل أسرته بالفيوم: خالي مظلوم.. وهؤلاء الجناة

كارثة دوى صداها في أرجاء محافظة الفيوم، بعد واقعة قيام مدرس لغة إنجليزية بقتل زوجته وأولاده الأربعة، صباح الإثنين، بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لذلك الغرض، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نعي لضحايا الحادثة المروعة، فيما انقسم رواده إلى قسمين، الأول يستنكر ما حدث، والثاني يكذب صحة الواقعة رغم إصدار مديرية أمن الفيوم بيانًا رسميًّا بالواقعة واعتراف الزوج بارتكاب الجريمة. وقالت هويدا ياسر، الطالبة بكلية التربية الرياضية وابنة شقيقة القاتل، إنّ "خالها" مظلوم، وستظهر براءته قريبًا، وإنّه لم يرتكب تلك الواقعة فقد كان يحب أسرته كثيرا.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
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جريمة-الفيوم‎ (1)

حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
تنقيب عن الآثار

حبس 3 تخلصوا من صديقهم لوفاته أثناء تنقيب عن الآثار

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتخلص من جثة صديقهم في الطريق العام بالقُرب من ترعة «الإسماعيلية» بدائرة المركز، وذلك إثر سقوطه متوفيًا حال تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، حيث استعانوا بسيارة ربع نقل ونقلوا الجقة من هناك، قبل أن يتخلصوا منها في مكان العثور عليها.
اختناق- من -الغاز

بسبب "المكرونة" تسمم عاملات مصنع ملابس بالفيوم

7 فتيات تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين، أجبرتهن قسوة الحياة وظروفهن الاجتماعية الصعبة، على البحث عن فرصة عمل مقابل حفنة من الجنيهات يحصلن عليها كل أول شهر إما لمساعدة أسرهن في الإنفاق، أو لجمع بعض الأموال لشراء "الجهاز" مستلزمات الزوج بدلًا من الانتظار الذي تكون نهايته عدم الزواج لعدم جاهزية العروس لضيق حال والدها وفشله في تجهيزها، فقررن الخروج للعمل إلا أنّهن كنّ على وشك أن يفقدن حياتهن بسبب وجبة مكرونة تناولنها من مطعم شخص لا يهتم سوى بجمع الأموال حتى وإن كان على حساب حياة الآخرين.
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شروط وإجراءات.. كيف تسترد الكفالة من النيابة؟

مرافعات وأسانيد قانونية يستند إليها محامو المتهمين في القضايا المختلفة داخل ساحات وأروقة المحاكم نظير إصدار قرار من المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، وهناك من يستجيب لطلبات الدفاع ويصدر قرارا بإخلاء سبيل متهما في بعض القضايا مقابل دفع كفالة مالية، في القضايا البسيطة، غير أن القانون حدد جملة من الشروط والإجراءات بإمكانك حال اتباعها أن تسترد قيمة الكفالة التي قمت بتوريدها إلى خزينة النيابة العامة، ويستجيب القضاة في بعض الأحيان لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم نظير كفالة مالية، وهناك من يرفض لحين إصدار الحكم النهائي.
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