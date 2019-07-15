أهالي الفيوم يدشنون «هاشتاج» للدفاع عن قاتل أسرته

تحرير:أسماء أبو السعود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

جريمة قتل الفيوم

دشن أهالي محافظة الفيوم، "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدفاع عن «خالد. م. ف. ع»، 38 عاما، المتهم بقتل زوجته وأورده الأربعة داخل شقتهم السكنية ببرج الملكة، بواسطة "ساطور"، أطلقوا عليه اسم «#مستر_خالد_مستحيل_يقتل»، مؤكدين أنّه على خلق ودين، وحافظ لكتاب الله تعالى، كما أنّه بنى مسجدًا بقريته، وأنّه شديد الحب لفعل الخير، إذ استعان المدافعين عنه بصور بعض المنشورات بينه وبين زوجته والتي تُبين مدى حبهما لبعضهما وأنه من المستحيل أن يقتلها، كان آخرها عندما هنأته بعيد ميلاده في 1 يونيو الماضي.

وقال يحيى سليمان: «يا جماعة ده من أفضل الشخصيات في بلده علم وأدب وأخلاق وهو أول من ترجم القرآن الكريم كاملًا للغة الإنجليزية، وجوّده باللغة الإنجليزية، وصلى به موجودًا في إنجلترا وجميع أهل بلده يشهدون أنّه أفضل أهل بلده». وقال د. مصطفى حبيب: "يا جماعة الراجل ده محترم ومتدين وودود ومحب للخير