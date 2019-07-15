رياضة

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
وأدار جهاد جريشة لقاء كينيا والسنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات في أمم إفريقيا، والآن يعود للظهور من جديد في البطولة، التي شهدت تواجد ثلاثة حكام مصريين وهم إبراهيم نور الدين وتم استبعاده بعد دور المجموعات وأمين عمر وجهاد جريشة اللذان استمرا في البطولة، وثلاثة حكام مساعدين هم، تحسين أبو السادات،
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حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

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رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

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الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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