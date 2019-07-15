ثلاثي الزمالك الدولي ينتظم في مران الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي، حيث بدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق واللاعبين أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة. وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني.

وحصل عبد الله جمعة لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية اليوم للفريق بإذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال ومن المقرر أن ينتظم جمعة في التدريبات غدًا بشكل طبيعي. وأجرى الجهاز الفني والإداري بالفريق اتصالا هاتفيا مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس من أجل الشد من أزره بعد الخسارة