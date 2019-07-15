رياضة

ثلاثي الزمالك الدولي ينتظم في مران الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
الزمالك
الزمالك
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي، حيث بدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق واللاعبين أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة. وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني.
وحصل عبد الله جمعة لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية اليوم  للفريق بإذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال ومن المقرر أن ينتظم جمعة في التدريبات غدًا بشكل طبيعي.  وأجرى الجهاز الفني والإداري بالفريق اتصالا هاتفيا مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس من أجل الشد من أزره بعد الخسارة
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أشرف بن شرقي (9)

رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتمام ناديه رسميًا التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
مجدى-قفشة-بيراميدز

مصدر مقرب من أفشة يوضح حقيقة توقيعه للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي ووقع على عقود، لكن يتبقى نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع نظيره في بيراميدز الذي يشترط للاستغناء عنه لاعبين من الأهلي ومقابل مادي.
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الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
أمير-عزمى-مجاهد

أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.
محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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