رياضة

تونس تفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
يوسف المساكني
يوسف المساكني
يغيب الثنائي يوسف المساكني، وحارس المرمى المعز حسن، عن منتخب تونس لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويلتقي المنتخبان في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد «السلام» بالقاهرة لتحديد صاحب الميدالية الفضية ببطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، غياب المساكني، والمعز رسميا، مساء اليوم الإثنين، بعدما تعرضا للإصابة في مواجهة السنغال الأخيرة، بنصف نهائي البطولة، بعد إجراء الثنائي للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة.
وأوضح بيان الاتحاد التونسي أن يوسف المساكني سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين، فيما تأكد غياب الحارس المعز حسن لعشرة أيام، وبذلك يتأكد غيابهما عن مواجهة النسور الخضراء. وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على تونس بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد
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رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتمام ناديه رسميًا التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
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مصدر مقرب من أفشة يوضح حقيقة توقيعه للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي ووقع على عقود، لكن يتبقى نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع نظيره في بيراميدز الذي يشترط للاستغناء عنه لاعبين من الأهلي ومقابل مادي.
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محرز: سددت الكرة بطلب من زملائي وهذه رسالتي للجمهور

أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة للغاية أمام فريق نيجيريا القوي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت معقدة بين الفريقين، في ظل بحث كل فريق عن ثغرة واحد للخروج بالفوز. وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز جاءت في وقت حاسم، وحالفه التوفيق في تسديدها في الشباك بنجاح، كاشفًا أن بعض زملائه طلبوا منه تسديد الركلة، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن من تسديدها بقوة لتعانق الشباك.
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بلايلي: مستعدون للموت من أجل شعبنا.. وشكرا للمصريين

أعرب يوسف البلايلي، نجم منتخب الجزائر، عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب بلاده على حساب نظيره النيجيري، مؤكدًا أن الشعب يستحق هذه الفرحة والفوز الذي جاء من أجلهم. وحقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على «استاد القاهرة» الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليتأهل فريقه إلى نهائي البطولة لمواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
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نجم نيجيريا: التفكير في النهائي سابق لأوانه

أعرب صامويل شوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب جنوب إفريقيا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو. وحقق نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما، الأربعاء، على استاد القاهرة فى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. ويعد هذا الفوز السابع لمنتخب نيجيريا فى مواجهاتهما، إذ تعد تلك المباراة رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات، وتعادلت في 5، وخسرت مباراتين.
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معلول: مدرب تونس لن يحقق نتائج جيدة لهذا السبب

يرى نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات، وحصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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