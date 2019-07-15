تونس تفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

يوسف المساكني

يغيب الثنائي يوسف المساكني، وحارس المرمى المعز حسن، عن منتخب تونس لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويلتقي المنتخبان في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد «السلام» بالقاهرة لتحديد صاحب الميدالية الفضية ببطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، غياب المساكني، والمعز رسميا، مساء اليوم الإثنين، بعدما تعرضا للإصابة في مواجهة السنغال الأخيرة، بنصف نهائي البطولة، بعد إجراء الثنائي للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة.

وأوضح بيان الاتحاد التونسي أن يوسف المساكني سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين، فيما تأكد غياب الحارس المعز حسن لعشرة أيام، وبذلك يتأكد غيابهما عن مواجهة النسور الخضراء. وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على تونس بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد