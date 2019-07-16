مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

كهربا

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.

وتابع: «ليس لنا أي مصلحة في قيد عقد لاعب بعد انتهاء المدة المسموح بها، الرسوم موجودة بالتواريخ داخل الاتحاد، وأعتقد أن الموضوع منتهٍ». وواصل: «لا أعلم كيف يفكر كهربا، لكن سليمان كوليبالي لم يستند على شيء عندما هرب من النادي الأهلي، وحصل الأخير في النهاية على حكم لصالحة بغرامة مالية