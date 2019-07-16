رياضة

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
كهربا
كهربا
قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
وتابع: «ليس لنا أي مصلحة في قيد عقد لاعب بعد انتهاء المدة المسموح بها، الرسوم موجودة بالتواريخ داخل الاتحاد، وأعتقد أن الموضوع منتهٍ». وواصل: «لا أعلم كيف يفكر كهربا، لكن سليمان كوليبالي لم يستند على شيء عندما هرب من النادي الأهلي، وحصل الأخير في النهاية على حكم لصالحة بغرامة مالية
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أشرف بن شرقي (9)

رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتمام ناديه رسميًا التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
مجدى-قفشة-بيراميدز

مصدر مقرب من أفشة يوضح حقيقة توقيعه للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي ووقع على عقود، لكن يتبقى نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع نظيره في بيراميدز الذي يشترط للاستغناء عنه لاعبين من الأهلي ومقابل مادي.
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كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
كهربا

تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
مدحت شلبى

مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول مباريات الدوري المتبقية

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي يوم 19 يوليو المُقبل، وقال شلبي في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "المباريات المتبقية ببطولة الدوري ستقام بحضور جماهيري، وسيتم حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي". وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو.
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