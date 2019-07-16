رياضة

مصدر مقرب من أفشة يوضح حقيقة توقيعه للأهلي

تحرير:أحمد محمد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
محمد أفشة
محمد أفشة
كشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي ووقع على عقود، لكن يتبقى نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع نظيره في بيراميدز الذي يشترط للاستغناء عنه لاعبين من الأهلي ومقابل مادي.
وأوضح المصدر أن أفشة متمسك برغبة اللعب للأهلي، خاصة بعد أن فتحت إدارة ناديه باب الرحيل أمام العديد من اللاعبين، أبرزهم كينو الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي، بالإضافة إلى اقتراب رحيل علي جبر إلى النادي الأهلي هو الآخر. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية أن محمد مجدي أفشة خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي
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