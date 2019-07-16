رياضة

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني. ويستعد فريق نادي الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ويتبقى له 3 مباريات بالمسابقة أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز بالثلاث مباريات سيتوج رسميًا ببطولة الدوري
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مفاجأة.. وزير الرياضة يرشح حسن شحاتة لهذا المنصب

على عكس الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول اقتراب حسن شحاتة من تولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، علمت «التحرير» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رشح المعلم لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في المرحلة المقبلة. ويأتي ترشيح وزير الرياضة لحسن شحاتة في هذا المنصب من أجل تولي مهمة الأمور الفنية الخاصة باتحاد الكرة في الفترة القادمة بعدما تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة باستقالتهم عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة.
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حمادة صدقي يكشف حقيقة انضمامه للجهاز الفني للمنتخب

نفى حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعيينه مدربًا عامًا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا. وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن حسن شحاتة من أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفراعنة. وأكد مدرب الجونة السابق أنه لا مانع لديه من العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع المعلم، خاصة أنه جمعته معه تجربة ناجحة من قبل خلال الفترة الذهبية للفراعنة والتي حصدوا خلالها 3 بطولات أمم إفريقيا.
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المقاولون يكشف سر فشل انتقال طاهر للأهلي

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر نجم الذئاب، جدد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم أخرى، خلال الساعات الماضية. وأوضح عادل في تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «كان متبقي لطاهر موسم له في تعاقده، هو حريص على الاستمرار معنا، وأمر طبيعي أن يجدد تعاقده مع ناديه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع الأهلي لانتقال اللاعب، وبالفعل عقدت جلسة مع مندوبي النادي الأحمر، لكن شركة التسويق المتعاقد معها اللاعب وضعت بعض الشروط، التي رفضها مسؤولو الأهلي، ومن ثم توقفت المفاوضات».
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ثلاثي الزمالك الدولي ينتظم في مران الفريق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي، حيث بدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق واللاعبين أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة. وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني.
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الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
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مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.
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