حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص

حمدي النقاز

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.

وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني. ويستعد فريق نادي الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ويتبقى له 3 مباريات بالمسابقة أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز بالثلاث مباريات سيتوج رسميًا ببطولة الدوري