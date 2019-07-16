رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

بن شرقي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتمام ناديه رسميًا التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكشف رئيس النادي الأبيض أن هناك 4 لاعبين آخرين مصريين يلعبون بالمنتخب الوطني أتموا اتفاقهم مع النادي، ومن المنتظر انضمامهم للفريق قريبا. وأشار، إلى أن التونسي حمدي النقاز يرغب في الرحيل عن الفريق بسبب أمور أسرية، كما أن هناك مفاوضات جارية لانتقال المغربي حميد أحداد، إلى أحد الأندية خلال الميركاتو الصيفي،