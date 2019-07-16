رياضة

المقاولون يكشف سر فشل انتقال طاهر للأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر نجم الذئاب، جدد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم أخرى، خلال الساعات الماضية. وأوضح عادل في تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «كان متبقي لطاهر موسم له في تعاقده، هو حريص على الاستمرار معنا، وأمر طبيعي أن يجدد تعاقده مع ناديه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع الأهلي لانتقال اللاعب، وبالفعل عقدت جلسة مع مندوبي النادي الأحمر، لكن شركة التسويق المتعاقد معها اللاعب وضعت بعض الشروط، التي رفضها مسؤولو الأهلي، ومن ثم توقفت المفاوضات».
وواصل عادل: «طاهر طموحه الاحتراف الخارجي ولن يرحل عن الفريق إلا إذا وصل له عرض مناسب من الخارج، وأعتقد أنه سيكون له شأن آخر في المستقبل». يأتي تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال للأهلي والزمالك ودخول مسئولي الناديين في مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب
اقرأ المزيد
حسن-شحاتة

مفاجأة.. وزير الرياضة يرشح حسن شحاتة لهذا المنصب

على عكس الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول اقتراب حسن شحاتة من تولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، علمت «التحرير» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رشح المعلم لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في المرحلة المقبلة. ويأتي ترشيح وزير الرياضة لحسن شحاتة في هذا المنصب من أجل تولي مهمة الأمور الفنية الخاصة باتحاد الكرة في الفترة القادمة بعدما تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة باستقالتهم عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة.
حمادة-صدقى-نادي-الجونة-1

حمادة صدقي يكشف حقيقة انضمامه للجهاز الفني للمنتخب

نفى حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعيينه مدربًا عامًا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا. وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن حسن شحاتة من أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفراعنة. وأكد مدرب الجونة السابق أنه لا مانع لديه من العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع المعلم، خاصة أنه جمعته معه تجربة ناجحة من قبل خلال الفترة الذهبية للفراعنة والتي حصدوا خلالها 3 بطولات أمم إفريقيا.
أشرف بن شرقي (9)

رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
احمد-علي-مهاجم-المقاولون

أحمد علي يرحل من المقاولون العرب إلى بيراميدز

وقع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة النادى وتعهد بعدم اللجوء لفقرة لشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رحب به مسؤولو المقاولون العرب الذين أعلنوا تمسكهم باللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
مؤمن-زكريا-1

مؤمن زكريا يوضح حقيقة إصابته وموعد عودته للمشاركة

كشف مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، عن أن بطولة الدوري هى التحدي الذي يشغل لاعبي الفريق بعد الموسم الطويل الذي شارك فيه النادي وشهد ظروفا عصيبة، خاصة بعد أن تأخر الفريق في جدول ترتيب الدوري، حتى نجح الجهاز الفني واللاعبون في تجاوز هذه الصعاب وأصبحوا على بُعد خطوات من التتويج باللقب المفضل للجماهير. وأشار إلى أنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق في مباراتي المقاولون والزمالك المتبقيتين في الدوري، ويغيب عنهما بسبب عودته من الإعارة بالدوري السعودي، لكن ثقته كبيرة بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.
طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

رئيس المقاولون يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد للأهلي

كشف المهندس محمد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة ذئاب الجبل على انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. ونفى رئيس نادي المقاولون وصول الطرفين لأي اتفاق، موضحًا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة الجدية المطلوبة فيما يتعلق بشأن المفاوضات بين الأهلي والمقاولون، لأن ما يحدث لا يعدو كونه اتصالات شفهية فقط لم ترق إلى أي شيء جدي حتى الآن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org