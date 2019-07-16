المقاولون يكشف سر فشل انتقال طاهر للأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص

طاهر محمد طاهر

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر نجم الذئاب، جدد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم أخرى، خلال الساعات الماضية. وأوضح عادل في تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «كان متبقي لطاهر موسم له في تعاقده، هو حريص على الاستمرار معنا، وأمر طبيعي أن يجدد تعاقده مع ناديه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع الأهلي لانتقال اللاعب، وبالفعل عقدت جلسة مع مندوبي النادي الأحمر، لكن شركة التسويق المتعاقد معها اللاعب وضعت بعض الشروط، التي رفضها مسؤولو الأهلي، ومن ثم توقفت المفاوضات».

وواصل عادل: «طاهر طموحه الاحتراف الخارجي ولن يرحل عن الفريق إلا إذا وصل له عرض مناسب من الخارج، وأعتقد أنه سيكون له شأن آخر في المستقبل». يأتي تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال للأهلي والزمالك ودخول مسئولي الناديين في مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب