حمادة صدقي يكشف حقيقة انضمامه للجهاز الفني للمنتخب

تحرير:كريم أحمد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ ص

حمادة صدقي

نفى حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعيينه مدربًا عامًا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا. وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن حسن شحاتة من أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفراعنة. وأكد مدرب الجونة السابق أنه لا مانع لديه من العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع المعلم، خاصة أنه جمعته معه تجربة ناجحة من قبل خلال الفترة الذهبية للفراعنة والتي حصدوا خلالها 3 بطولات أمم إفريقيا.

كان اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد قرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ومعاونه هاني رمزي والإسباني ميشيل سلجادو بعد إخفاق الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية