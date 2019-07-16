رياضة

حمادة صدقي يكشف حقيقة انضمامه للجهاز الفني للمنتخب

تحرير:كريم أحمد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
نفى حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعيينه مدربًا عامًا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا. وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن حسن شحاتة من أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفراعنة. وأكد مدرب الجونة السابق أنه لا مانع لديه من العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع المعلم، خاصة أنه جمعته معه تجربة ناجحة من قبل خلال الفترة الذهبية للفراعنة والتي حصدوا خلالها 3 بطولات أمم إفريقيا.
كان اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد قرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ومعاونه هاني رمزي والإسباني ميشيل سلجادو بعد إخفاق الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية
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حسن-شحاتة

مفاجأة.. وزير الرياضة يرشح حسن شحاتة لهذا المنصب

على عكس الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول اقتراب حسن شحاتة من تولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، علمت «التحرير» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رشح المعلم لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في المرحلة المقبلة. ويأتي ترشيح وزير الرياضة لحسن شحاتة في هذا المنصب من أجل تولي مهمة الأمور الفنية الخاصة باتحاد الكرة في الفترة القادمة بعدما تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة باستقالتهم عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة.
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المقاولون يكشف سر فشل انتقال طاهر للأهلي

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر نجم الذئاب، جدد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم أخرى، خلال الساعات الماضية. وأوضح عادل في تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «كان متبقي لطاهر موسم له في تعاقده، هو حريص على الاستمرار معنا، وأمر طبيعي أن يجدد تعاقده مع ناديه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع الأهلي لانتقال اللاعب، وبالفعل عقدت جلسة مع مندوبي النادي الأحمر، لكن شركة التسويق المتعاقد معها اللاعب وضعت بعض الشروط، التي رفضها مسؤولو الأهلي، ومن ثم توقفت المفاوضات».
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رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
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مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

أعلن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا، التي ستنطلق في التساعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري ، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف - محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.
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مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
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محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
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