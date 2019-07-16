رياضة

مفاجأة.. وزير الرياضة يرشح حسن شحاتة لهذا المنصب

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
على عكس الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول اقتراب حسن شحاتة من تولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، علمت «التحرير» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رشح المعلم لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في المرحلة المقبلة. ويأتي ترشيح وزير الرياضة لحسن شحاتة في هذا المنصب من أجل تولي مهمة الأمور الفنية الخاصة باتحاد الكرة في الفترة القادمة بعدما تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة باستقالتهم عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة.
ترشيح الوزير للمعلم يأتي رغبة منه في أن يستفيد اتحاد الكرة من الخبرات الكبيرة لحسن شحاتة في تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب، كي يتوافق مع متطلبات المرحلة، وشكل المسابقات في الموسم الجديد لتفادي أي اخطاء وقع فيها الاتحاد السابق. وشهدت الأيام التي أعقبت إستقالة اتحاد الكرة اجتماعات من جانب وزير الرياضة
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حمادة صدقي يكشف حقيقة انضمامه للجهاز الفني للمنتخب

نفى حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعيينه مدربًا عامًا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا. وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن حسن شحاتة من أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفراعنة. وأكد مدرب الجونة السابق أنه لا مانع لديه من العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع المعلم، خاصة أنه جمعته معه تجربة ناجحة من قبل خلال الفترة الذهبية للفراعنة والتي حصدوا خلالها 3 بطولات أمم إفريقيا.
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المقاولون يكشف سر فشل انتقال طاهر للأهلي

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر نجم الذئاب، جدد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم أخرى، خلال الساعات الماضية. وأوضح عادل في تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «كان متبقي لطاهر موسم له في تعاقده، هو حريص على الاستمرار معنا، وأمر طبيعي أن يجدد تعاقده مع ناديه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع الأهلي لانتقال اللاعب، وبالفعل عقدت جلسة مع مندوبي النادي الأحمر، لكن شركة التسويق المتعاقد معها اللاعب وضعت بعض الشروط، التي رفضها مسؤولو الأهلي، ومن ثم توقفت المفاوضات».
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رئيس الزمالك: بن شرقي أول صفقات الموسم الجديد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية. وأضاف، أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.
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حمادة صدقي يكشف حقيقة انضمامه للجهاز الفني للمنتخب

نفى حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعيينه مدربًا عامًا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا. وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن حسن شحاتة من أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفراعنة. وأكد مدرب الجونة السابق أنه لا مانع لديه من العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع المعلم، خاصة أنه جمعته معه تجربة ناجحة من قبل خلال الفترة الذهبية للفراعنة والتي حصدوا خلالها 3 بطولات أمم إفريقيا.
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خافيير أجيري يصدم عمرو وردة من جديد

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، رفض مشاركة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، في التدريبات الصباحية اليوم، ، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة خاصة، وأنه لم يتم التراجع عن قرار استبعاده من المنتخب، وأنه غير محسوم بعد، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
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أحمد شوبير يكشف سيناريوهات العفو عن عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيناريوهات عودة عمرو وردة، إلى صفوف المنتخب الوطني، مرة أخرى، بعد استبعاده صباح أمس الأربعاء لأسباب انضباطية، وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه من المنتظر أن يحسم مسئولو الجبلاية والجهاز الفني للفراعنة، مصير استمرار وردة مع المنتخب من عدمه، اليوم، وقال شوبير إن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء أزمة، لاعب أتروميتوس اليوناني، مع الفراعنة، أولها الإبقاء على تواجد وردة في المعسكر دون تدريب أو مشاركة في المباريات.
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هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
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