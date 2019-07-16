مفاجأة.. وزير الرياضة يرشح حسن شحاتة لهذا المنصب

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص

حسن شحاتة

على عكس الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول اقتراب حسن شحاتة من تولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، علمت «التحرير» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رشح المعلم لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في المرحلة المقبلة. ويأتي ترشيح وزير الرياضة لحسن شحاتة في هذا المنصب من أجل تولي مهمة الأمور الفنية الخاصة باتحاد الكرة في الفترة القادمة بعدما تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة باستقالتهم عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة.

ترشيح الوزير للمعلم يأتي رغبة منه في أن يستفيد اتحاد الكرة من الخبرات الكبيرة لحسن شحاتة في تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب، كي يتوافق مع متطلبات المرحلة، وشكل المسابقات في الموسم الجديد لتفادي أي اخطاء وقع فيها الاتحاد السابق. وشهدت الأيام التي أعقبت إستقالة اتحاد الكرة اجتماعات من جانب وزير الرياضة