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بعد حجبها لتطابق الإجابات.. إعلان نتيجة طلاب بيلا

تحرير:محمود أبو خضرة ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنهاء مشكلة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، بعد تطابق إجابات 390 طالبا بالمدرسة وهو ما يعتبر «غش جماعى». وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تواصل هو وأعضاء مجلس النواب مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم سيصدر قرارا، اليوم الثلاثاء، يقضى بإعلان نتائج لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا.
وأضاف المحافظ أنه سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الذين تم إحالة أوراقهم الى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لآداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى المنتهى 2018 - 2019، بعدما كان من المقرر حرمانهم من نتائج امتحانات هذا العام، وسيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى حفاظا على مستقبلهم وإدراكا لظروف
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علي-عبدالعال (3)

عبدالعال: تحية حب للسيسي.. وولائي له بعد الله والوطن

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحمله من وفاء وإخلاص للوطن. وقال عبد العال، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مقاتل يتحدي الصعاب، مضيفا: "ولائي لهذا الرجل بعد الله والوطن، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الوفي والشجاع". وتابع عبد العال: 'إن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم بأن يأخذ هذا الوطن إلي الموقع الذي يليق به'.
شرطة-الكويت

اعترفوا بجرائم.. تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان بالكويت

في تطور جديد للخلية الإرهابية المضبوطة في الكويت، كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن أن المتهمين في هذه الخلية، أقروا بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عقب اجتماع للمجلس، الإثنين، إنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين أقروا بعمليات إرهابية ضد مصر".
ميناء-العريش (2)

قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش في محافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التظلم من نتائج الثانوية غدا.. اعرف الإجراءات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثين يومًا. وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي: سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية.
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انتحار

الأسرة والمجتمع..من المسئول عن انتحار طلاب الثانوية؟

بعد مرور ساعات قليلة على إعلان نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتى وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، وارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، حاول عدد من الطلاب التخلص من حياتهم بطرق مختلفة منها شرب مبيد زراعى أو تناول كميات كبيرة من الأقراص الكميائية، أو إطلاق النار على أنفسهم، وذلك بسبب حصولهم على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، الأمر الذى يطرح تساولا حول الأسباب الحقيقة وراء إقدام هؤلاء الطلاب على الانتحار.
هبة محمد سيد

الثانية بالثانوية العامة: تمنيت كلية الطب منذ طفولتي

أعربت الطالبة هبة محمد سيد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر بشعبة علمى علوم فى الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 409.5 بنسبة 99.88%، عن سعادتها بما حققته، ووصولها إلى المركز الثانى على مستوى الجمهورية. وقالت هبة لـ«التحرير»: «لم أصدق نفسى عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يخبرنى فيه بأننى ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، إذ حصلت على مجموع 409.5 من 410، بنسبة نجاح 99.88%»، معقبة: «الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

دون شروط.. توفير وحدات سكنية لأطباء المناطق النائية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الجمعة، عن موافقته مبدئيا على توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، مطالبا بتقديم تصور محدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجيا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يرد على المشككين في نتائج أولى ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أعداد طلاب الصف الأول الثانوى الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة. وقال وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني، وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة». وأضاف الوزير: «كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله».
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