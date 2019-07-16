بعد حجبها لتطابق الإجابات.. إعلان نتيجة طلاب بيلا

تحرير:محمود أبو خضرة ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنهاء مشكلة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، بعد تطابق إجابات 390 طالبا بالمدرسة وهو ما يعتبر «غش جماعى». وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تواصل هو وأعضاء مجلس النواب مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم سيصدر قرارا، اليوم الثلاثاء، يقضى بإعلان نتائج لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الذين تم إحالة أوراقهم الى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لآداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى المنتهى 2018 - 2019، بعدما كان من المقرر حرمانهم من نتائج امتحانات هذا العام، وسيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى حفاظا على مستقبلهم وإدراكا لظروف