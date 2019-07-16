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ضبط أسلحة وصاروخ قطري في مداهمات للنازين الجدد بإيطاليا

تحرير:وكالات ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص
الصاروخ المضبوط
الصاروخ المضبوط
أعلنت الشرطة الإيطالية أنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة، منها صاروخ جو - جو من طراز «ماترا»، يبدو أنه كان مملوكا للقوات المسلحة القطرية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشرطة الإيطالية، في بيان لها، أن الأسلحة التي جرى ضبطها، ومن بينها الصاروخ، تم ضبطها في مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد. وذكر بيان الشرطة أن قوات خاصة قامت بتفتيش منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.
وألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص، منهم مسؤول جمارك كان مرشحًا للبرلمان عن حزب يميني متطرف.وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن الشرطة الإيطالية داهمت المنازل التى أعلنت عنها، وعثرت على صاروخ جو - جو فرنسي الصنع، من طراز «ماترا»، بدا أنه كان مملوكًا للقوات المسلحة القطرية في وقت من الأوقات.وأظهرت فحوص لاحقة
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