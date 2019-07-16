رئيس الزمالك: الإعلان عن 4 صفقات جديدة بعد القمة

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ ص

نادي الزمالك

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قناة النادي الجديدة، موضحا أنه ناقش مع بعض المسؤولين التفاصيل الخاصة، ومن المنتظر أن تنطلق القناة مطلع الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، على أن تظهر بشكل مميز بتواجد عدد كبير من نجوم ورموز الزمالك. وأوضح رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن هناك جلسة ستجمعه مع مسؤولي نادي بيراميدز، الخميس المقبل، لمناقشة إمكانية تبادل الصفقات بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن مجلس إدارة النادي سيبحث دعم الفريق خلال الفترة القادمة، بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، استعدادا للموسم الجديد. وأكد أن هناك 4 لاعبين مصريين آخرين يلعبون بالمنتخب الوطني أتموا اتفاقهم مع النادي، ومن المنتظر الإعلان إتمام هذه الصفقات رسميًا، وموعد انضمامهم