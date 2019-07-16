إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ ص

مشاجرة - أرشيفية

أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء والشوم، بإحدى قرى مركز الحامول، فى محافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد من مستشفى كفر الشيخ العام باستقبال 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، فى مشاجرة بالأسلحة. وانتقل الرائد محمد هانى، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، ومعاونوه، إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة فى قرية أبو شندى، استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم، مما أدى إلى إصابة الـ7 الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن المضاجرة نشبت لخلافات سابقة بين طرفيها، مما أسفر عن إصابة كل من: «عبد العظيم. ح»، 60 سنة، بطلق خرطوش فى أنحاء متفرقة بالرأس والجسم، واشتباه نزيف بالمخ، و«ممتاز. ح»، 28 سنة، بجرح قطعى فى الكوع الأيسر، وجرح نافذ فى البطن، وكدمات متعددة بالجسم، وخرطوش فى أماكن متفرقة من