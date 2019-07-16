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في مثل هذا اليوم.. صدام حسين يتولى السلطة بالعراق

تحرير:محمد عودة ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
صدام حسين
صدام حسين
في مثل هذا اليوم 16 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: استقال أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وتولى صدام حسين مقاليد السلطة. وفي عام 1945: الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية وبداية السباق النووي. وفي عام 1951: أفراد من الحزب السوري القومي الاجتماعي يغتالون رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عمّان وذلك انتقاما لإعدامه أنطون سعادة.
وفي عام 2008: إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار مع 4 آخرين، بالإضافة إلى جثامين، وذلك ضمن صفقه بين إسرائيل وحزب الله لتبادل الأسرى والجثامين.وفي عام 1990: وزراء خارجية الدول العربية يقررون في اجتماعهم المنعقد في تونس مقاطعة كل الشركات والوكالات الغربية التي تساهم بتهجير اليهود
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قوات-الدفاع-السعودية (2)

السعودية تدمر طائرتين حوثيتين في خميس مشيط

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، بحسب "العربية". وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
الجزائر-ونيجيريا (4)

7 وفيات و5 مصابين.. حصيلة حادث مشجعي الجزائر

ارتفع عدد وفيات حادث السير، الذي وقع في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، إلى 7 أشخاص. وكانت شاحنة تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قد انحرفت عن طريقها، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وبعدها ارتفع عدد الوفيات، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الألمانية. وفاز ثعالب الصحراء على النسور الخضراء، أمس الأحد، في مباراة الصعود للدور النهائي بهدف قاتل أحرزه اللاعب رياض محرز كابتن الفريق، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.
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الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

في مثل هذا اليوم.. نجاة رئيس فرنسا من محاولة اغتيال

في مثل هذا اليوم 14 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2002: نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال. وفي عام 1789: سقوط سجن الباستيل في فرنسا. وفي عام 1937: التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. وفي عام 1958: الإطاحة بالنظام الملكي في العراق والعمل بالنظام الجمهوري ومقتل الملك فيصل الثاني ملك العراق.
ثورة الجزائر

في مثل هذا اليوم..استقلت الجزائر عن الاحتلال الفرنسي

في مثل هذا اليوم 5 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: الداي حسين داي الجزائر يسلم مدينة الجزائر وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. وفي عام 1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة. وفي عام 1687: الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. وفي عام 1884: ألمانيا تحتل الكاميرون.
الاحتلال الإنجليزي

في مثل هذا اليوم..قررت الحكومة البريطانية احتلال مصر

في مثل هذا اليوم 28 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: قررت الحكومة البريطانية رسميا احتلال مصر. وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية. وفي عام 1919: التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، والتي تعد المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. وفي عام 1922: تعين صبحي بك بركات رئيسا على سورية. وفي عام 1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد القوات الكورية الشمالية.
الشيخ حمد بن خليفة آل ثان

زي انهاردة.. انقلب حمد بن خليفة على والده لحكم قطر

في مثل هذا اليوم 27 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1995: ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم. وفي عام 1548: العثمانيون يحتلون مدينة تبريز الإيرانية والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك بعهد السلطان سليمان القانوني. وفي عام 1967: تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.
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