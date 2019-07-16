في مثل هذا اليوم.. صدام حسين يتولى السلطة بالعراق

تحرير:محمد عودة ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

صدام حسين

في مثل هذا اليوم 16 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: استقال أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وتولى صدام حسين مقاليد السلطة. وفي عام 1945: الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية وبداية السباق النووي. وفي عام 1951: أفراد من الحزب السوري القومي الاجتماعي يغتالون رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عمّان وذلك انتقاما لإعدامه أنطون سعادة.

وفي عام 2008: إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار مع 4 آخرين، بالإضافة إلى جثامين، وذلك ضمن صفقه بين إسرائيل وحزب الله لتبادل الأسرى والجثامين.وفي عام 1990: وزراء خارجية الدول العربية يقررون في اجتماعهم المنعقد في تونس مقاطعة كل الشركات والوكالات الغربية التي تساهم بتهجير اليهود