اكتشاف قارب مفخخ إيراني في طريق مدمرة بريطانية

تحرير:وكالات ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ ص

مدمرة بريطانية - أرشيفية

ذكرت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أن سفينة حربية بريطانية تتجه صوب الخليج العربي، أعلنت حالة التأهب القصوى، بعد اكتشاف «قارب مفخخ» إيراني في طريقها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت الصحيفة البريطانية أنه كان بإمكان القارب الإيراني المفخخ غير المأهول والمعبأ بالمتفجرات إحداث ثقب في هيكل المدمرة دنكان. وأضافت الصحيفة أن القوات السعودية التي كانت على مقربة من السفينة الملكية دنكان، في مياه البحر الأحمر، رصدت القارب التفجيري الإيراني الذي يتم التحكم فيه عن بُعد.

وتعتقد مصادر الصحيفة البريطانية أن القارب الإيراني المفخخ، الذي يمكن توجيهه من على بعد 4 أميال، نشره الحوثيون المدعمون من إيران.والمدمرة دنكان التي تبحر عبر قناة السويس ستنشر في الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز، لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة، حسبما قالت بريطانيا،