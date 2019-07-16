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اكتشاف قارب مفخخ إيراني في طريق مدمرة بريطانية

تحرير:وكالات ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ ص
مدمرة بريطانية - أرشيفية
مدمرة بريطانية - أرشيفية
ذكرت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أن سفينة حربية بريطانية تتجه صوب الخليج العربي، أعلنت حالة التأهب القصوى، بعد اكتشاف «قارب مفخخ» إيراني في طريقها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت الصحيفة البريطانية أنه كان بإمكان القارب الإيراني المفخخ غير المأهول والمعبأ بالمتفجرات إحداث ثقب في هيكل المدمرة دنكان. وأضافت الصحيفة أن القوات السعودية التي كانت على مقربة من السفينة الملكية دنكان، في مياه البحر الأحمر، رصدت القارب التفجيري الإيراني الذي يتم التحكم فيه عن بُعد.
وتعتقد مصادر الصحيفة البريطانية أن القارب الإيراني المفخخ، الذي يمكن توجيهه من على بعد 4 أميال، نشره الحوثيون المدعمون من إيران.والمدمرة دنكان التي تبحر عبر قناة السويس ستنشر في الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز، لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة، حسبما قالت بريطانيا،
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الصاروخ المضبوط

ضبط أسلحة وصاروخ قطري في مداهمات للنازيين الجدد بإيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة، منها صاروخ جو - جو من طراز «ماترا»، يبدو أنه كان مملوكا للقوات المسلحة القطرية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشرطة الإيطالية، في بيان لها، أن الأسلحة التي جرى ضبطها، ومن بينها الصاروخ، تم ضبطها في مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد. وذكر بيان الشرطة أن قوات خاصة قامت بتفتيش منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.
ماتيو -سالفيني

بسبب روسيا.. فضيحة تلاحق رجل إيطاليا القوي

يواجه ماتيو سالفيني، الرجل القوي في السياسة الإيطالية، فضيحة جديدة، بشأن تلقى تمويل غير قانوني من روسيا، ويبدو أنه لن يستطيع التخلص من آثارها قريبا. حيث يحاول نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن ينأى بنفسه عن حليفه المقرب منه، جيانلوكا سافويني، الذي تم تسريب مقطع مسجل له، وهو يحاول الحصول على تمويل غير شرعي من ثلاثة روس، وفقًا لتقرير نشره موقع "بازفييد نيوز". وذلك بعد أن سيطرت القصة على التغطية الإعلامية الإيطالية منذ اندلاعها الأسبوع الماضي، حيث حاول سالفيني، وفشل حتى الآن، أن ينأى بنفسه عن القضية.
روحان

التهدئة الإيرانية.. مناورة سياسية لكسب الوقت

تتأرجح إيران بين التهديد والتهدئة في مواقف تحمل الكثير من التناقض في محاولات للخروج من الأزمة المتصاعدة مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. "نؤمن دائما بالمحادثات إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان"، فبهذه الكلمات عادت إيران إلى لغة التهدئة على لسان رئيسها حسن روحاني.
ترامب-وشي

الاقتصاد الصيني في أدنى مستوى بسبب الولايات المتحدة

سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، الضوء على إعلان الصين أن نموها الاقتصادي تراجع إلى أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من 3 عقود، بسبب تجدد التوترات التجارية مع واشنطن، وما نجم عن ذلك من مشكلات مالية مستمرة أثرت سلبا على أحد المحركات الاقتصادية الأكثر حيوية في العالم. وقال مسئولون صينيون: "الاقتصاد نما بنسبة 6.2% بين شهري أبريل ويونيو الماضيين مقارنة بالعام السابق، وبينما يعد هذا النمو الاقتصادي موضع حسد لمعظم بلدان العالم، إلا أنه يمثل أيضا أبطأ وتيرة نمو في الصين منذ 1992".
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المدمرة-البريطانية دنكان (2)

استعدادات عسكرية بريطانية لزيادة الوجود بمضيق هرمز

أصبح هجوم الزوارق الإيرانية على حاملة النفط البريطانية في مضيق هرمز، نقطة تحول في سياسات لندن العسكرية تجاه الممر الملاحي المهم، الذي يشهد عبور ما يزيد على ربع تجارة النفط العالمية بشكل سنوي. ومنذ بداية الهجوم، باتت بريطانيا أمام واقع يُلح عليها بضرورة إرسال المزيد من القطع العسكرية البحرية إلى هذه المنطقة، وذلك لضمان توفير الحماية والأمان للناقلات التجارية التي ترفع أعلام بريطانيا في مضيق هرمز، لا سيما بعد أن تكررت عمليات التخريب في تلك المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لندن تعزز وجودها بالخليج لردع إيران

تنوعت مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج، إلى جانب تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران.
ناقلة نفط - أرشيفية

شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية

أعلنت شرطة جبل طارق، أنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية «جراس 1» الأربعة بكفالة دون أن توجه لهم اتهامات، بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه فى قيامها بانتهاك العقوبات الأوروبية ونقل النفط إلى سوريا. كانت شرطة جبل طارق قد قالت، في وقت سابق من أمس الجمعة، إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة، في بيان، إنها أفرجت عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط.
المدمرة-البريطانية دنكان (1)

هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
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