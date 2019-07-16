يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أياكس على ضم دي ليخت

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

ماتياس دي ليخت

توصل يوفنتوس إلى اتفاق لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المنتظر بالتالي أن يصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى تورينو مساء اليوم الثلاثاء، على أن يجرى الفحوصات الطبية غدًا الأربعاء، تمهيدًا لضمه مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) شاملة كل الإضافات والحوافز، واتفق اليوفي على البنود الشخصية في عقد المدافع مع وكيل أعماله مينو رايولا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 أعوام، على أن يحصل دي ليخت على أجر سنوى يصل إلى 10,8 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى المكافآت.

وأصدر أياكس الأسبوع الماضي بيانًا، أكد من خلاله بأن دي ليخت لن يسافر مع باقي الفريق إلى النمسا، في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، لانتظاره إتمام صفقة محتملة. وقال مارك أوفرمارس، مدير أياكس، أمس الإثنين: "اقتربنا من إنهاء صفقة دي ليخت، ننتظر الضمانات الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة، نأمل في أن يتم ذلك

وأصدر أياكس الأسبوع الماضي بيانًا، أكد من خلاله بأن دي ليخت لن يسافر مع باقي الفريق إلى النمسا، في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، لانتظاره إتمام صفقة محتملة.



وقال مارك أوفرمارس، مدير أياكس، أمس الإثنين: "اقتربنا من إنهاء صفقة دي ليخت، ننتظر الضمانات الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة، نأمل في أن يتم ذلك سريعًا".



ويعد دي ليخت أصغر قائد في تاريخ أياكس، وتمكن من قيادة الفريق الموسم الماضي للفوز بالثنائي المحلية، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة في الثواني الأخيرة أمام توتنهام.



يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع مدافع شاب آخر، هو الدولي التركي ميري ديميرال البالغ من العمر 21 عامًا، من صفوف ساسولو، وذلك بعد رحيل أندريا بارزالي بعد قضائه 8 سنوات في صفوف السيدة العجوز.