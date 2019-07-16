رياضة

يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أياكس على ضم دي ليخت

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
توصل يوفنتوس إلى اتفاق لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المنتظر بالتالي أن يصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى تورينو مساء اليوم الثلاثاء، على أن يجرى الفحوصات الطبية غدًا الأربعاء، تمهيدًا لضمه مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) شاملة كل الإضافات والحوافز، واتفق اليوفي على البنود الشخصية في عقد المدافع مع وكيل أعماله مينو رايولا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 أعوام، على أن يحصل دي ليخت على أجر سنوى يصل إلى 10,8 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى المكافآت.
وأصدر أياكس الأسبوع الماضي بيانًا، أكد من خلاله بأن دي ليخت لن يسافر مع باقي الفريق إلى النمسا، في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، لانتظاره إتمام صفقة محتملة. وقال مارك أوفرمارس، مدير أياكس، أمس الإثنين: "اقتربنا من إنهاء صفقة دي ليخت، ننتظر الضمانات الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة، نأمل في أن يتم ذلك
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رايولا يرفض ارتكاب نفس خطأ بوجبا مع دي ليخت

يجد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، صعوبة كبيرة في نقل أحد أبرز لاعبيه وهو بول بوجبا، خارج أسوار مانشستر يونايتد، بسبب رفض الأخير التفاوض على رحيله تحت أي ثمن، وبالتالي يبحث رايولا عدم تكرار نفس الخطأ مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي بات قريبًا من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب من صفوف أياكس، إلا أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو يتم تفعيله في العام الثالث من التعاقد.
بول-بوجبا (2)

رايولا يتهم مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن بوجبا

اتهم مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، فريق مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن النجم الفرنسي، حتى مع معرفة الإدارة برغبة بوجبا في الرحيل، وقال رايولا في بيان: "اللاعب لم يرتكب أي شيء بصورة خاطئة، تعامل بوجبا باحترام واحترافية في كل شيء، والنادي يعرف شعور اللاعب منذ فترة طويلة، ومن العار أن هناك أشخاصا يحبون فقط الانتقاد دون الاستناد إلى المعلومات الصحيحة، وأشعر بالأسف من عدم محاولة النادي اتخاذ أي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل في أن نتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف في الفترة المقبلة".
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باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رايولا: دي ليخت توصل إلى اتفاق للانضمام إلى يوفنتوس

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع ماتياس دي ليخت، توصل الهولندي لاتفاق للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بعد الاتفاق على كل البنود الشخصية في التعاقد، ومن المنتظر أن يحصل على 10.8 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي سيحصل على 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتتبقى الآن موافقة يوفنتوس على تلبية طلبات أياكس المادية، إذ يرغب النادي الهولندي في الحصول على 67.3 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل مدافعه، بينما يرغب يوفنتوس في دفع 49.3 مليون إسترليني إلى جانب 9 ملايين إسترليني إضافات.
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