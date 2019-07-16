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3 عوامل تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة نهاية 2019

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي دون أى تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، فيما تشير التوقعات إلى احتمالية خفضها نهاية العام الجاري
تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
وهناك مجموعة من العوامل والتي تدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة وفقا لما يلي: انخفاض التضخم بحسب تقرير بلتون، فتشير التوقعات إلى أن يبلغ متوسط التضخم 9% بالنصف الثاني من العام الجاري 2019، ليقع ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2020. وتتوقع علياء ممدوح،
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الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك مصر إيران، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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قانون المرور الجديد.. ضربة قاضية لتجار السيارات

«وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن» تلك المادة رقم 19 بقانون المرور الجديد التي تسببت في نشوب أزمة كبيرة، راح يستغيث منها غالبية تجار السيارات المستعملة، جعل رابطة تجار السيارات تصدر مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتعديل هذه المادة.. فمن ينتصر.. التجار أم القانون الجديد؟ ولماذا يعترض التجار عليها؟ وهل تتأثر أسعار السيارات بالسلب أم بالإيجاب؟
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مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
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الجنية-المصري

بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
البنك-المركزى

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم

تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت السعر، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، حسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
منفذ-بيع-لحوم

منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
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