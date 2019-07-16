نيمار يخبر سان جيرمان برغبته في الرحيل

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

نيمار

أخبر النجم البرازيلي نيمار، فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وأكد نيمار، الذي تحوم الكثير من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الفرنسي، نيته الرحيل عن الفريق العاصمي، بعدما أجرى أمس الإثنين مباحثات مع المدير الرياضي للفريق ليوناردو، ويحاول سان جيرمان إقناع نيمار بالعدول عن فكرة الرحيل، خاصة أن نيمار لم يخبر إدارة الفريق بالوجهة التي يرغب في الانتقال إليها حتى الآن، ولم يصدر باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي حتى الآن.

وحسب "سكاي سبورتس"، يواصل نيمار الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على رحيله، حيث يرغب في العودة من جديد إلى صفوف برشلونة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تأخر فيه نيمار عن الانضمام لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد، كما صرح بأن أفضل ذكرى له في مسيرته الكروية، هي فوزه مع برشلونة بسداسية على سان جيرمان بالذات

وحسب "سكاي سبورتس"، يواصل نيمار الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على رحيله، حيث يرغب في العودة من جديد إلى صفوف برشلونة.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تأخر فيه نيمار عن الانضمام لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد، كما صرح بأن أفضل ذكرى له في مسيرته الكروية، هي فوزه مع برشلونة بسداسية على سان جيرمان بالذات في دوري أبطال أوروبا عام 2017.



وحتى الآن لم يتقدم برشلونة بعرض رسمي لضم نيمار، ويدرك العملاق الكتالوني أنه يتوجب عليه إضافة لاعبين، كي يتمكن من إتمام تلك الصفقة.



وتحوم الشكوك حول بقاء النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، وبالتالي من الممكن إدخاله في صفقة تبادلية مع نيمار، خاصة أنه حتى الآن لم يتلق البرسا أي عروض لشراء كوتينيو بصورة نهائية أو حتى على سبيل الإعارة من أي فريق.