رياضة

نيمار يخبر سان جيرمان برغبته في الرحيل

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
نيمار
نيمار
أخبر النجم البرازيلي نيمار، فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وأكد نيمار، الذي تحوم الكثير من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الفرنسي، نيته الرحيل عن الفريق العاصمي، بعدما أجرى أمس الإثنين مباحثات مع المدير الرياضي للفريق ليوناردو، ويحاول سان جيرمان إقناع نيمار بالعدول عن فكرة الرحيل، خاصة أن نيمار لم يخبر إدارة الفريق بالوجهة التي يرغب في الانتقال إليها حتى الآن، ولم يصدر باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي حتى الآن.
وحسب "سكاي سبورتس"، يواصل نيمار الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على رحيله، حيث يرغب في العودة من جديد إلى صفوف برشلونة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تأخر فيه نيمار عن الانضمام لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد، كما صرح بأن أفضل ذكرى له في مسيرته الكروية، هي فوزه مع برشلونة بسداسية على سان جيرمان بالذات
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أياكس على ضم دي ليخت

توصل يوفنتوس إلى اتفاق لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المنتظر بالتالي أن يصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى تورينو مساء اليوم الثلاثاء، على أن يجرى الفحوصات الطبية غدًا الأربعاء، تمهيدًا لضمه مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) شاملة كل الإضافات والحوافز، واتفق اليوفي على البنود الشخصية في عقد المدافع مع وكيل أعماله مينو رايولا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 أعوام، على أن يحصل دي ليخت على أجر سنوى يصل إلى 10,8 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى المكافآت.
نادي الزمالك

رئيس الزمالك: الإعلان عن 4 صفقات جديدة بعد القمة

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قناة النادي الجديدة، موضحا أنه ناقش مع بعض المسؤولين التفاصيل الخاصة، ومن المنتظر أن تنطلق القناة مطلع الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، على أن تظهر بشكل مميز بتواجد عدد كبير من نجوم ورموز الزمالك. وأوضح رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن هناك جلسة ستجمعه مع مسؤولي نادي بيراميدز، الخميس المقبل، لمناقشة إمكانية تبادل الصفقات بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
حسن-شحاتة

مفاجأة.. وزير الرياضة يرشح حسن شحاتة لهذا المنصب

على عكس الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول اقتراب حسن شحاتة من تولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، علمت «التحرير» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رشح المعلم لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في المرحلة المقبلة. ويأتي ترشيح وزير الرياضة لحسن شحاتة في هذا المنصب من أجل تولي مهمة الأمور الفنية الخاصة باتحاد الكرة في الفترة القادمة بعدما تقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة باستقالتهم عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من البطولة.
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فيليب-كوتينيو (2)

ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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وكيل أعمال كوتينيو يطالب برشلونة بقول الحقيقة

أعرب وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن قلقه من وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة، إذ يعتقد أن إدارة البارسا ترغب في استغلاله للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار، ويرى وكيل أعماله أن إدارة العملاق الكتالوني ترحب بوضع اسم كوتينيو في سوق الانتقالات، على الرغم من حصوله على ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وقال وكيل أعماله: "أخبرني المدير العام في برشلونة بعدم رغبة الفريق في بيع كوتينيو، وذلك الأسبوع الماضي، وأخبرني رئيس النادي بنفس الأمر".
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عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
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برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
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