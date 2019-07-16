رياضة

إنتر يتقدم بعرض جديد لضم روميلو لوكاكو

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
من المنتظر أن يتقدم إنتر بعرض جديد لضمن مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث سيصل العرض إلى 60 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الحوافز، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، ويعتمد عرض الإنتر على ضم لوكاكو بشكل نهائي بمبلغ قريب من الثمن الذي حدده الشياطين الحمر للموافقة على التفريط في خدمات لوكاكو، وأخبر اليونايتد الأسبوع الماضي، المدير الرياضي لإنتر، بيرو أوزيليو، بأن الإدارة لن توافق على رحيل لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعته لإيفرتون في عام 2017 لضم النجم البلجيكي.
وسبق وأن تقدم إنتر بعرض لضم لوكاكو لمدة عامين على سبيل الإعارة، على أن يتم دفع قمة الصفقة على 3 سنوات بواقع 9 ملايين جنيه إسترليني في العام الأول، و27 مليون جنيه إسترليني في العام الثاني، و27 مليون جنيه إسترليني أخرى في العام الثالث. ويدرك المسؤولون في إنتر بأن موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي،
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