تصادم سيارتين بطريق الدبابة في الجيزة.. و20 مصابا

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

تصادم - أرشيفية

شهد طريق الدبابة للقادم من الواحات البحرية في اتجاه أكتوبر بمحافظة الجيزة، حادث تصادم بين سيارتين "مينى باص" و"ميكروباص"، ما أدى إلى إصابة 20 شخصا، وتوقف حركة المرور على الطريق بشكل جزئي للمتجه إلى مناطق الجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الدبابة بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

كشفت المعاينة الأولية عن وقوع الحادث بين سيارتين (ميني باص - ميكروباص) مما أسفر عن إصابة 20 شخصا، جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر باستثناء 3 حالات إلى الشيخ زايد لتلقي العلاج اللازم.دفع مدير المرور بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق؛ لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.في