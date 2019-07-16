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نشوى مصطفى: عملت الأغنية عشان الفلوس خلصت

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الفنانة نشوى مصطفى
الفنانة نشوى مصطفى
حلت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج «كل يوم» المذاع عبر قناة ON E مع الإعلامي وائل الإبراشي، للحديث عن الأغنية الأخيرة التي قامت بغنائها فى فرح ابنها عبد الرحمن، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، وأصبحت «تريند» رقم واحد فى مصر والوطن العربي، وتحدثت «نشوى» بتلقائية شديدة عن الضجة التي صاحبت انتشار الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن عدم استيعابها فكرة «التريند»، كيف أصبحت في يوم وليلة منافسة قوية للفنان محمد رمضان، الذى دائما ما يحتل بأغانيه «تريند» موقع «يويتيوب»، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:
1- أنا بقيت تريند بسبب أغنية هايفة، الناس بتتكلم عنى مش علشان شغلى اللى قدمته مع عمالقة الفن، أنا بقالي كتير بمثل مع ناس كبار، ومحدش اتكلم، ولكن بعد الأغنية فوجئت بقنوات عالمية ومحلية بتكلمني، علشان أعمل مداخلات فى برامج وحلقات أتكلم فيها عن الأغنية. 2- الأغنية عبارة عن هزار وفيها بهجة وسعادة، بوصى
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13 Reasons Why

نتفليكس تحذف مشهد انتحار بطلة مسلسل 13 Reasons Why

أعلنت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها 13 Reasons Wh، وهو المشهد الذي يصور انتحار بطلة المسلسل "هانا بيكر" والتي تجسدها النجمة الشابة كاثرين لانغفورد. ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس الاسم، قصة شابة تُنهي حياتها بقطع شرايينها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول، وتترك من خلفها لصديقها "كلاي" صندوقا بداخله مجموعة شرائط كاسيت مسجلّة، تكشف خلالها تفاصيل قصة انتحارها والأسباب التي دفعتها لذلك والأشخاص الذين ساهموا في اتخاذ القرار.
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طرح The Lion King في دور السينما بمصر الأربعاء

يبدأ عرض فيلم The Lion King في دور السينما بمصر، الأربعاء المقبل، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا. وتقدم عدد من السينمات الفيلم بتقنية آيماكس، فيقول رمزي خوري، نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية، "بالطبع يعرف جمهور السينما قصة الفيلم، لكن إعادة إحيائه وإطلاقه بتقنية آيماكس هي خطوة تستهدف من يبحث عن تجربة سينمائية فريدة، والخوض في تفاصيل الصورة والصوت، ونجاح فيلم Aladdin يؤكد تعطش الجمهور لكلاسيكيات الكرتون القديمة بأحدث التقنيات".
راغب-علامة

راغب علامة يرد على نانسي عجرم: مطار بيروت يتحسن

شارك المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من مطار بيروت في العاصمة اللبنانية، أشاد به بحالة المطار، وهو ما اعتبره متابعوه ردًا على فيديو سابق نشرته مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، والذي ظهرت فيه تنتقد حال مطار بيروت، الذي يشهد حالات مستمرة من تكدس المسافرين. وقال راغب علامة في الفيديو: «أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغيرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم»، كما علق على الفيديو قائلا: «مطار بيروت يتوسع ويتحسن».
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نشوى-مصطفى

شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي. الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول: "خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى تتعرض للسرقة: أستاذ حرامي ربنا ينتقم منك

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للسرقة بعدما تم تكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، لافتة إلى أن أكثر ما أزعجها أنه تمت سرقة "اللاب توب" الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و"بدلة فرحه". وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق. أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".
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