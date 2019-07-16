نشوى مصطفى: عملت الأغنية عشان الفلوس خلصت

حلت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج «كل يوم» المذاع عبر قناة ON E مع الإعلامي وائل الإبراشي، للحديث عن الأغنية الأخيرة التي قامت بغنائها فى فرح ابنها عبد الرحمن، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، وأصبحت «تريند» رقم واحد فى مصر والوطن العربي، وتحدثت «نشوى» بتلقائية شديدة عن الضجة التي صاحبت انتشار الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن عدم استيعابها فكرة «التريند»، كيف أصبحت في يوم وليلة منافسة قوية للفنان محمد رمضان، الذى دائما ما يحتل بأغانيه «تريند» موقع «يويتيوب»، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:
1- أنا بقيت تريند بسبب أغنية هايفة، الناس بتتكلم عنى مش علشان شغلى اللى قدمته مع عمالقة الفن، أنا بقالي كتير بمثل مع ناس كبار، ومحدش اتكلم، ولكن بعد الأغنية فوجئت بقنوات عالمية ومحلية بتكلمني، علشان أعمل مداخلات فى برامج وحلقات أتكلم فيها عن الأغنية.
2- الأغنية عبارة عن هزار وفيها بهجة وسعادة، بوصى
1- أنا بقيت تريند بسبب أغنية هايفة، الناس بتتكلم عنى مش علشان شغلى اللى قدمته مع عمالقة الفن، أنا بقالي كتير بمثل مع ناس كبار، ومحدش اتكلم، ولكن بعد الأغنية فوجئت بقنوات عالمية ومحلية بتكلمني، علشان أعمل مداخلات فى برامج وحلقات أتكلم فيها عن الأغنية.
2- الأغنية عبارة عن هزار وفيها بهجة وسعادة، بوصى فيها زوجة ابني عليه، وأنا مش متسلطة خالص، وابنى وزوجته بيحبوا بعض جدًا.
3- عملت الأغنية عشان الفلوس كانت خلصت، وابنى كان نفسه حد مطرب يجى يحيى الفرح، وقلت له كفاية دي جي عليك، وعملتها له مفاجأة.
4- في ناس شتموني بعد الأغنية وقالوا يا حرام واضح إن البنت من أسرة فقيرة ونشوى متسلطة، وناس قالولي شكرا عملتي حالة بهجة.
5- صوتي وحش وفيه نشاز، ورغم كده جالي عروض أغنى فى الأفراح، بسبب أغنية عبد الرحمن ومنة ولكني اعتذرت.