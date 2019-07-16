نشوى مصطفى: عملت الأغنية عشان الفلوس خلصت

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الفنانة نشوى مصطفى

حلت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج «كل يوم» المذاع عبر قناة ON E مع الإعلامي وائل الإبراشي، للحديث عن الأغنية الأخيرة التي قامت بغنائها فى فرح ابنها عبد الرحمن، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، وأصبحت «تريند» رقم واحد فى مصر والوطن العربي، وتحدثت «نشوى» بتلقائية شديدة عن الضجة التي صاحبت انتشار الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن عدم استيعابها فكرة «التريند»، كيف أصبحت في يوم وليلة منافسة قوية للفنان محمد رمضان، الذى دائما ما يحتل بأغانيه «تريند» موقع «يويتيوب»، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:

1- أنا بقيت تريند بسبب أغنية هايفة، الناس بتتكلم عنى مش علشان شغلى اللى قدمته مع عمالقة الفن، أنا بقالي كتير بمثل مع ناس كبار، ومحدش اتكلم، ولكن بعد الأغنية فوجئت بقنوات عالمية ومحلية بتكلمني، علشان أعمل مداخلات فى برامج وحلقات أتكلم فيها عن الأغنية. 2- الأغنية عبارة عن هزار وفيها بهجة وسعادة، بوصى