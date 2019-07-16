حريق في مرفأ بحري لتصدير النفط بالعراق

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

أرشيفية

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين عراقيين، اليوم الثلاثاء، إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل اليوم لفترة وجيزة، لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل. وحسب مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة، فإن الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.

قناة "السومرية نيوز" العراقية نقلت عن مصادر -لم تسمّها- أن "فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء الخفكة النفطي في محافظة البصرة". وأشار المصدر إلى إجلاء أكثر من 1000 موظف، لافتا إلى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للأسواق العالمية. اندلاع حريق في ميناء #البصرة النفطي pic.twitter.com/gRPsvMuODR —ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ