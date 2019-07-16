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حريق في مرفأ بحري لتصدير النفط بالعراق

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
أرشيفية
أرشيفية
نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين عراقيين، اليوم الثلاثاء، إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل اليوم لفترة وجيزة، لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل. وحسب مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة، فإن الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.
قناة "السومرية نيوز" العراقية نقلت عن مصادر -لم تسمّها- أن "فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء الخفكة النفطي في محافظة البصرة". وأشار المصدر إلى إجلاء أكثر من 1000 موظف، لافتا إلى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للأسواق العالمية. اندلاع حريق في ميناء #البصرة النفطي pic.twitter.com/gRPsvMuODR —ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صحف سعودية

صحف سعودية: البحرين تكشف أكاذيب قطر.. وإيران تصعد

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء ، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وتصدرت الأوضاع تطورات الأوضاع في اليمن واللقاء الذي عقد في الحديدة عناوين الصحف. في افتتاحيتها تناولت صحيفة "سبق" ضبط الشرطة الإيطالية خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم ، وأوضحت أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: تأشيرة مقيدة لظريف وتوافق بشأن الحديدة

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرز تطورات الأزمة الإيرانية، كما استعرضت الصحف أبرز الأحداث في السودان واليمن. نبدأ من إيران، حيث كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تهديد إيران أمس، بأنها ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها، بينما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، أن الأطراف الباقية في الاتفاق غير مستعدة لتفعيل آلية فض النزاع.
صدام حسين

في مثل هذا اليوم.. صدام حسين يتولى السلطة بالعراق

في مثل هذا اليوم 16 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: استقال أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وتولى صدام حسين مقاليد السلطة. وفي عام 1945: الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية وبداية السباق النووي. وفي عام 1951: أفراد من الحزب السوري القومي الاجتماعي يغتالون رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عمّان وذلك انتقاما لإعدامه أنطون سعادة.
قوات-الدفاع-السعودية (2)

السعودية تدمر طائرتين حوثيتين في خميس مشيط

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، بحسب "العربية". وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
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اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (3)

مدير «الشاطبي للولادة»: لم نتوصل للسبب الحقيقى للحريق

قال الدكتور عوني رمضان، مدير مستشفى النساء والولادة بالشاطبي، التابع لجامعة الإسكندرية، إنه لم يتم التعرف حتى الآن على السبب الحقيقى وراء اندلاع حريق بإحدى الغرف الملحقة بغرفة العمليات بقسم الطوارئ، وإذا ما كان جهاز التكيبف أو أى سبب آخر، مشيراً إلى أن التحقيقات هى المنوط بها الكشف عن أسباب الحريق، وأوضح أنه فور اندلاع الحريق تم فصل التيار الكهربائى عن المستشفى بالكامل، تحسباً لامتداد الحريق، فضلاً عن إخلاء الطابق الثالث من المرضى محل واقعة الحريق.
الحشد الشعبي

لماذا دمج العراق قوات الحشد الشعبي في الجيش؟

"تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، قرار شائك اتخذته الحكومة العراقية أمس الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق الرئاسات الثلاث على حصر السلاح بيد الدولة؛ ما دفع مراقبين إلى الربط بين القرارين. رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي أصدر مرسوما يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعومة أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية، حيث طالب الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة.
تحطم-طائرة (1)

10 قتلى في تحطم طائرة بمطار ولاية تكساس الأمريكية

لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق بشأن الحادث، فيما ذكرت قناة فوكس الإخبارية أنه يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث الذي وقع صباح الأحد بتوقيت ولاية تكساس.
محمد-بن-سلمان وبوتين

بلومبرج: اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، وربما أوائل العام المقبل. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بوتين قوله في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا باليابان" اتفقنا مع الجانب السعودي على الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية كما هى، لفترة قد تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر".
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