رياضة

فرج عامر: هذا المدرب خليفة أجيري في المنتخب الوطني

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
أجيري
أجيري
كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عودة حسن شحاتة، لقيادة المنتخب الوطني من جديد، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل عن الفراعنة بعد الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، على يد منتخب جنوب إفريقيا، عقب الهزيمة بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي. وشهدت الأيام التي أعقبت استقالة اتحاد الكرة اجتماعات من جانب وزير الرياضة مع قيادات الوزارة والقانونيين لمراجعة لائحة الاتحاد، تجنبًا لاتخاذ قرار ينتج عنه أي صدام مع «الفيفا»، وأجرى الوزير اتصالات مكثفة مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أيضًا للتنسيق معه في هذا الأمر.
وكتب رئيس سموحة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري، أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويمنح كافة الصلاحيات".   مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري ارجو ان يختار من يعاونة بنفسة ، ويعطي كافة الصلاحيات — Farag Amer (@FaragAmer_)
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سموحة يستعد لشكوى محمد طلعت لهذا السبب

يستعد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم شكوى ضد محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، علمًا بأن هناك أنباء أفادت بتجديد طلعت عقده مع المقاولون العرب، وهو ما دفع رئيس سموحة لإعلان التقدم بشكوى ضد اللاعب. وأكد محمد فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن محمد طلعت وقع عقداً للانضمام إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتسلم دفعة التعاقد الجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة سموحة أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت وسيطلب كامل قيمة التعاقد في شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة.
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5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

يتنافس أكبر الأندية العالمية في بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف من جديد، وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها الأندية حول العالم ضمن الفترة الإعدادية لبداية الموسم الجديد. وتتضمن البطولة العديد من المواجهات بـ12 من أكبر الأندية العالمية في صورة ودية، وتقام مباريات تلك البطولة في 6 دول في جميع أنحاء العالم، وهي الصين والولايات المتحدة وويلز وإنجلترا وسنغافورة والسويد، وستقام المباريات على 16 ملعبًا، وتوج توتنهام الإنجليزي باللقب العام الماضي بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليتساوى في النقاط مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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