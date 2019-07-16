فرج عامر: هذا المدرب خليفة أجيري في المنتخب الوطني

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

أجيري

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عودة حسن شحاتة، لقيادة المنتخب الوطني من جديد، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل عن الفراعنة بعد الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، على يد منتخب جنوب إفريقيا، عقب الهزيمة بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي. وشهدت الأيام التي أعقبت استقالة اتحاد الكرة اجتماعات من جانب وزير الرياضة مع قيادات الوزارة والقانونيين لمراجعة لائحة الاتحاد، تجنبًا لاتخاذ قرار ينتج عنه أي صدام مع «الفيفا»، وأجرى الوزير اتصالات مكثفة مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أيضًا للتنسيق معه في هذا الأمر.

وكتب رئيس سموحة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري، أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويمنح كافة الصلاحيات". مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري ارجو ان يختار من يعاونة بنفسة ، ويعطي كافة الصلاحيات — Farag Amer (@FaragAmer_)