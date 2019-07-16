هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

تميل الصين للمشاركة في التحالف العسكري الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين حركة التجارة العالمية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك رغم علاقاتها الطيبة بإيران.

تحرير:محمود نبيل ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.

وقالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، إن بكين لا تريد صراعًا بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل المطالبة بضبط النفس لأن الطرفين يخوضان نزاعًا حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر ومع ذلك، يمكن للصينيين أن يعتبروا

وقالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، إن بكين لا تريد صراعًا بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل المطالبة بضبط النفس لأن الطرفين يخوضان نزاعًا حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

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ومع ذلك، يمكن للصينيين أن يعتبروا إنشاء قوة حراسة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة للشحن في الخليج العربي هو الخيار الأمثل في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من العلاقات السياسية الطيبة التي تجمعها بطهران، خاصة وأن النقل الآمن عبر مضيق هرمز الذي يربط بحر عُمان بالخليج العربي، يشهد مرور حوالي خُمس إمدادات النفط في العالم يوميًا، الأمر الذي يجعل هذه التوترات مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الاعتداءات التي حدثت في شهري مايو ويونيو على بعض ناقلات النفط التي تبحر في المنطقة، والتي اتهمت خلالها واشنطن الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بصاروخ إيراني، جميعها أحداث أثارت بالفعل احتمال حدوث مواجهة.

ورأت "ساوث تشينا مورنينج بوست" أن إيران يمكن أن تستخدم زوارقها السريعة وقذائفها كتحذير لما يمكن أن يحدث إذا حاولت الولايات المتحدة مهاجمة أصولها.

الموقف الحالي للصين على المستوى السياسي، هو التمسك بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية في 2015، والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه خلال مايو من العام الماضي، إلا أن الفكرة التي تتزعمها واشنطن لإنشاء قوة عسكرية في صورة تحالف دولي لحماية المضيق، باتت الحل الأمثل للصين لتأمين تجارتها وإمداداتها النفطية من الصراع الدائر بين واشنطن وطهران.

وعلى الرغم من الضرورة الملحة للمشاركة في هذا التحالف، فإن بكين لا تزال ترى طهران شريكًا إستراتيجيًا وموردًا أساسيًا للنفط، بالإضافة إلى كونها محطة هامة في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تهدف إلى تحسين الاتصال وتعزيز التجارة عبر قارتي أوروبا وآسيا وخارجها.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، إنه لا يعلم بأي تحرك من جانب الولايات المتحدة لإشراك الصين في عمليات التأمين في الخليج العربي أو بحر عُمان.

ومع ذلك، تحاول حكومة الولايات المتحدة تشكيل تحالف من الراغبين في ضمان حرية الملاحة بتلك المياه المضطربة، وهو الأمر الذي قد يكون بمثابة إحياء للعمليات الأمريكية لحماية السفن في جميع أنحاء المنطقة بالفترة ما بين عامي 1987 و1988، وتحديدًا في المراحل الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية.

وفي إطار مشابه، تلتزم 33 دولة بشراكتها بالحفاظ على الأمن المائي في بحر العرب، وهي مجموعة من البلدان التي تركز بشكل خاص على مكافحة القرصنة.

وتحت قيادة القوات البحرية المشتركة، يقوم هذا التحالف بدوريات في المنطقة التي تضم بعض الممرات البحرية الأكثر حيوية في العالم.

وعلى الرغم من أن الفكرة التي تسعى الولايات المتحدة لنقلها إلى مضيق هرمز والخليج العربي، من غير المرجح أن يستجيب جميع المشاركين في هذه الشراكة متعددة المهام والأطراف لدعوة الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري، والتي تهدف بشكل رئيسي لمرافقة الناقلات التي تمر بالقرب من الشواطئ الإيرانية.