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هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

تميل الصين للمشاركة في التحالف العسكري الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين حركة التجارة العالمية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك رغم علاقاتها الطيبة بإيران.
تحرير:محمود نبيل ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
الصين
الصين
لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.
وقالت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، إن بكين لا تريد صراعًا بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل المطالبة بضبط النفس لأن الطرفين يخوضان نزاعًا حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر ومع ذلك، يمكن للصينيين أن يعتبروا
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طائرة-مسيرة (2)

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة.. والمقاومة تتصدر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته خلال قيامها "بمهمة روتينية" في قطاع غزة، مؤكدأ أنه لا يخشى تسرب أي معلومات نتيجة سقوطها، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يعترف بتحطم طائرة عسكرية مُسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم، خلال مهمة روتينية، فيما أشارت وكالة معا الفلسطينية، إلى أن المقاومة، أطلقت النار على طائرة تصوير إسرائيلية، كانت تحلق في مساء منطقة حجر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
عمران-خان

باكستان: لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون

لجأت الحكومة الباكستانية، لمواجهة إزماتها الاقتصادية إلى توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الحصيلة، في ظل ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى غير مسبوق، ما أثار موجة من الغضب على المستوى الشعبي في إسلام آباد، دفعت وزير الخارجية شاه محمود قريشي، للزود عن حكومته وتبرير قرارها، معتبرا أنه "السيبل الوحيد للخروج من شرنقة الديون"، مشددا عبر تويتر، على أنه لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون، وحث الوزير المواطنين على القيام بواجبهم تجاه الوطن عبر دفع الضرائب، وتشجيع الآخرين على القيام بالمثل، خاصة أن ذلك سيعم بالفائدة على الجميع.
المدمرة-البريطانية دنكان (2)

اكتشاف قارب مفخخ إيراني في طريق مدمرة بريطانية

ذكرت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أن سفينة حربية بريطانية تتجه صوب الخليج العربي، أعلنت حالة التأهب القصوى، بعد اكتشاف «قارب مفخخ» إيراني في طريقها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت الصحيفة البريطانية أنه كان بإمكان القارب الإيراني المفخخ غير المأهول والمعبأ بالمتفجرات إحداث ثقب في هيكل المدمرة دنكان. وأضافت الصحيفة أن القوات السعودية التي كانت على مقربة من السفينة الملكية دنكان، في مياه البحر الأحمر، رصدت القارب التفجيري الإيراني الذي يتم التحكم فيه عن بُعد.
الصاروخ المضبوط

ضبط أسلحة وصاروخ قطري في مداهمات للنازيين الجدد بإيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة، منها صاروخ جو - جو من طراز «ماترا»، يبدو أنه كان مملوكا للقوات المسلحة القطرية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشرطة الإيطالية، في بيان لها، أن الأسلحة التي جرى ضبطها، ومن بينها الصاروخ، تم ضبطها في مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد. وذكر بيان الشرطة أن قوات خاصة قامت بتفتيش منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.
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خامنئ - سقوط ايران

هل اقترب سقوط نظام إيران بعد فشل المشروع الإصلاحي؟

"كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام"، بهذه الكلمات توقع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قرب سقوط النظام الإيراني، وسط تحذيرات أطلقها من أجل تجنب هذا السقوط. خاتمي الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في إيران، طالب خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، بـ"بذل الجهود من أجل تشكيل استراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، المزمع إجراؤها بعد نحو تسعة أشهر.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية: إيران تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، رسميا، أن إيران خصّبت يورانيوم بنسبة أكبر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا اليوم من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%". وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
ترامب-وشي

خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.
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