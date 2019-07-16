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صحف الإمارات: تأشيرة مقيدة لظريف وتوافق بشأن الحديدة

الصحف استعرضت اهتمام واشنطن، والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما توافقت المعارضة خلال اجتماعات على مسودة الاتفاق
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرز تطورات الأزمة الإيرانية، كما استعرضت الصحف أبرز الأحداث في السودان واليمن. نبدأ من إيران، حيث كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تهديد إيران أمس، بأنها ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها، بينما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، أن الأطراف الباقية في الاتفاق غير مستعدة لتفعيل آلية فض النزاع.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إنه لا يزال أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية، لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، امس الإثنين، في محاولة لإيجاد صيغة لإنقاذ الاتفاق، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي
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صحف سعودية

صحف سعودية: البحرين تكشف أكاذيب قطر.. وإيران تصعد

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء ، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وتصدرت الأوضاع تطورات الأوضاع في اليمن واللقاء الذي عقد في الحديدة عناوين الصحف. في افتتاحيتها تناولت صحيفة "سبق" ضبط الشرطة الإيطالية خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم ، وأوضحت أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

حريق في مرفأ بحري لتصدير النفط بالعراق

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين عراقيين، اليوم الثلاثاء، إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل اليوم لفترة وجيزة، لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل. وحسب مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة، فإن الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.
صدام حسين

في مثل هذا اليوم.. صدام حسين يتولى السلطة بالعراق

في مثل هذا اليوم 16 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: استقال أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وتولى صدام حسين مقاليد السلطة. وفي عام 1945: الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية وبداية السباق النووي. وفي عام 1951: أفراد من الحزب السوري القومي الاجتماعي يغتالون رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عمّان وذلك انتقاما لإعدامه أنطون سعادة.
قوات-الدفاع-السعودية (2)

السعودية تدمر طائرتين حوثيتين في خميس مشيط

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، بحسب "العربية". وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
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صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
جواد-ظريف

إيران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بشرط

أعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها. وأضاف ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: واشنطن تعزز قواتها ومشروع استيطاني ضخم

لا تزال تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران تتصدّر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أبرزت استجواب ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قضايا فساد مونديال قطر، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات الأخرى. وتحت عنوان "تهديدات بين واشنطن وطهران.. ولا رغبة في الحرب"، كشفت صحيفة "الخليج" عن تجديد واشنطن وطهران أمس، تأكيد عدم رغبة كل منهما في الحرب، رغم بعض التحركات والتصريحات المتوترة وتبادل التهديدات.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
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