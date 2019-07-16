صحف الإمارات: تأشيرة مقيدة لظريف وتوافق بشأن الحديدة
الصحف استعرضت اهتمام واشنطن، والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما توافقت المعارضة خلال اجتماعات على مسودة الاتفاق
تحرير:وفاء بسيوني
١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
صحف إماراتية
تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرز تطورات الأزمة الإيرانية، كما استعرضت الصحف أبرز الأحداث في السودان واليمن.
نبدأ من إيران، حيث كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تهديد إيران أمس، بأنها ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها، بينما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، أن الأطراف الباقية في الاتفاق غير مستعدة لتفعيل آلية فض النزاع.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إنه لا يزال أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية، لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة.
وأشارت صحيفة "الخليج" إلى اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، امس الإثنين، في محاولة لإيجاد صيغة لإنقاذ الاتفاق، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي