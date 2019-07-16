رياضة

إبراهيموفيتش يبحث العودة إلى صفوف أياكس

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
لم يستبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة من جديد لصفوف أياكس الهولندي، عقب اعتزاله كرة القدم، وسبق وأن لعب المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا في صفوف أياكس في بداية مسيرته الاحترافية، ويلعب حاليًا في صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وقال إبراهيموفيتش حسبما نقلت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "بصورة طبيعية، أنا لا أعود إلى أندية سبق وأن لعبت فيها من قبل، ولكن ربما يحدث ذلك بعد الاعتزال، فربما أتولى مهمة مدير أياكس، وأرى أنه يمكنني القيام به أفضل من ذلك الذي يقومون به في الوقت الحالي".
وسبق وأن لعب إبراهيموفيتش في صفوف أياكس في الفترة ما بين عامي 2001 و2004، وتوج حينها بلقب الدوري الهولندي مرتين ولقب كأس هولندا مرة واحدة، إلى جانب التتويج بدرع يوهان كرويف. وتابع إبراهيموفيتش: "لا يزال أياكس فريقي في هولندا، وأنا فخور للغاية بكوني جزءا من تاريخ هذا النادي، خاصة بعد ما شاهدت ما قدمه
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سموحة يستعد لشكوى محمد طلعت لهذا السبب

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5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

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ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

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يبدو أن مغامرة النجم البرازيلي داني ألفيس في الملاعب الأوروبية لم تنتهِ بعد، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تحرك مانشستر سيتي لضم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولا يوجد ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، مع أي فريق في الوقت الحالي، وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل منذ أيام للمرة الأولى منذ عام 2007، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، سيعود إلى القارة الأوروبية للاستماع إلى العروض المقدمة إليه، وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي.
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