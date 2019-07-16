إبراهيموفيتش يبحث العودة إلى صفوف أياكس

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

زلاتان إبراهيموفيتش

لم يستبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة من جديد لصفوف أياكس الهولندي، عقب اعتزاله كرة القدم، وسبق وأن لعب المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا في صفوف أياكس في بداية مسيرته الاحترافية، ويلعب حاليًا في صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وقال إبراهيموفيتش حسبما نقلت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "بصورة طبيعية، أنا لا أعود إلى أندية سبق وأن لعبت فيها من قبل، ولكن ربما يحدث ذلك بعد الاعتزال، فربما أتولى مهمة مدير أياكس، وأرى أنه يمكنني القيام به أفضل من ذلك الذي يقومون به في الوقت الحالي".

وسبق وأن لعب إبراهيموفيتش في صفوف أياكس في الفترة ما بين عامي 2001 و2004، وتوج حينها بلقب الدوري الهولندي مرتين ولقب كأس هولندا مرة واحدة، إلى جانب التتويج بدرع يوهان كرويف. وتابع إبراهيموفيتش: "لا يزال أياكس فريقي في هولندا، وأنا فخور للغاية بكوني جزءا من تاريخ هذا النادي، خاصة بعد ما شاهدت ما قدمه

وسبق وأن لعب إبراهيموفيتش في صفوف أياكس في الفترة ما بين عامي 2001 و2004، وتوج حينها بلقب الدوري الهولندي مرتين ولقب كأس هولندا مرة واحدة، إلى جانب التتويج بدرع يوهان كرويف.



وتابع إبراهيموفيتش: "لا يزال أياكس فريقي في هولندا، وأنا فخور للغاية بكوني جزءا من تاريخ هذا النادي، خاصة بعد ما شاهدت ما قدمه الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".



وواصل النجم السويدي: "قدم أياكس شيئًا استثنائيًا لم يتوقعه أحد، وبالنسبة لي، الأمر مذهل عند متابعة كيفية إفرازهم لللاعبين".



يذكر أن إبراهيموفيتش لعب في الكثير من الأندية طوال مسيرته من مالمو السويدي وأياكس وإنتر وميلان ويوفنتوس في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا ومانشستر يونايتد في إنجلترا ومؤخرًا لوس أنجليس جالاكسي في الولايات المتحدة.