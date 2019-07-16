عتاب وطعنة في القلب.. ليلة مقتل «كوليبالي» في المرج

شقيق المجني عليه دافع عن فتاة حاول المتهم سرقتها فأصابه في يده وحينما علم شقيقه ذهب لمعاتبة الجاني فتلقى طعنة نافذة في القلب.. أهالي المتهم: كان هيولع في أمه قبل كده

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

القتيل

شاب يعمل ليل نهار من أجل مساعدة أسرته البسيطة التي تقطن بالحي الشعبي، يخرج في الصباح من بيته قاصدا "المطعم" الذي يعمل به، ويعود منهك القوى حاملا معه بعض الجنيهات تعين والدته وأشقاءه على أعباء الحياة، وهكذا تدور أحداث يومه، إلا أن صباح الأربعاء الماضي انقلبت حياة الشاب وأسرته رأسا على عقب، عندما شاهد شقيق الشاب مسجل خطر يعترض طريق فتاة محاولا سرقة هاتفها، ما أثار حفيظة الشاب ودفعه للتدخل، فما كان منه إلا أن أصابه بجروح في يده ليعود إلى منزله يخبر شقيقه الذي خرج لمعاتبة مسجل الخطر فعاد جثة هامدة.

الأحداث التي شهدها حي المرج بدأت عندما شاهد "أمين عبده فكري"، مسجل خطر يدعى "محمد المهدي" يعترض طريق فتاة ويقوم بتفتيشها لسرقة هاتفها المحمول، حسبما روى أهالي المجني عليه، فقام «أمين» بمطالبته بترك الفتاة لحال سبيله: "حرام عليك دي بنت سيبها"، لم يرق كلام أمين للمسجل وتعدى عليه بمطواة وأصابه