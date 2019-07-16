جريمة

عتاب وطعنة في القلب.. ليلة مقتل «كوليبالي» في المرج

شقيق المجني عليه دافع عن فتاة حاول المتهم سرقتها فأصابه في يده وحينما علم شقيقه ذهب لمعاتبة الجاني فتلقى طعنة نافذة في القلب.. أهالي المتهم: كان هيولع في أمه قبل كده
تحرير:محمد أبو زيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
القتيل
القتيل
شاب يعمل ليل نهار من أجل مساعدة أسرته البسيطة التي تقطن بالحي الشعبي، يخرج في الصباح من بيته قاصدا "المطعم" الذي يعمل به، ويعود منهك القوى حاملا معه بعض الجنيهات تعين والدته وأشقاءه على أعباء الحياة، وهكذا تدور أحداث يومه، إلا أن صباح الأربعاء الماضي انقلبت حياة الشاب وأسرته رأسا على عقب، عندما شاهد شقيق الشاب مسجل خطر يعترض طريق فتاة محاولا سرقة هاتفها، ما أثار حفيظة الشاب ودفعه للتدخل، فما كان منه إلا أن أصابه بجروح في يده ليعود إلى منزله يخبر شقيقه الذي خرج لمعاتبة مسجل الخطر فعاد جثة هامدة.
الأحداث التي شهدها حي المرج بدأت عندما شاهد "أمين عبده فكري"، مسجل خطر يدعى "محمد المهدي" يعترض طريق فتاة ويقوم بتفتيشها لسرقة هاتفها المحمول، حسبما روى أهالي المجني عليه، فقام «أمين» بمطالبته بترك الفتاة لحال سبيله: "حرام عليك دي بنت سيبها"، لم يرق كلام أمين للمسجل وتعدى عليه بمطواة وأصابه
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حريق-الهرم‎ (1)

حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
سيارة -اسعاف

مصرع طفل سقط من الدور الثاني في بني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ي" سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى، وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى" عيد.ي.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم، ما أدى لوفاته ولا يتهم أحد.
الادمان

حقنة مخدرات تكشف لغز العثور على جثة رجل بالسلام

جرعة مخدرات زائدة كانت السبب في وفاة شاب والعثور على جثته بأحد شوارع مدينة السلام بالقاهرة، بعدما دلت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الطب الشرعي لتحديد زمن وسبب الوفاة قبل التصريح بالدفن. بداية الواقعة ترجع لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة السلام، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب وبها آثار إصابات نتيجة تعاطى مواد مخدرة، عن طريق الحقن.
جريمة-الفيوم‎ (4)

النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.
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كنا بنخوفه.. اعترافات المتهمين بقتل محامي شبرا

أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين بقتل محام وإصابة آخر إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، 4 أيام على ذمة التحقيقات. واعترف المتهمان بالتفاصيل الكاملة للجريمة أمام مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، حيث أكدا أنهما أطلقا النار على المجني عليهما بقصد إرهابهما للاستيلاء على سيارة أحدهما بعد سرقة مكتب المصاب ولم يجدا به سوى 500 جنيه فقط وشاشات تليفزيون، ولكن الصدفة لعبت دورها فى تقابل المجني عليهما بالمنطقة عقب واقعة السرقة.
محامين-شبرا-القتيل-وصاحبه (3)

رصاصة في القلب.. تفاصيل إعدام محامي شبرا في الشارع

«كان من أجدع الشخصيات وملتزم أخلاقيا ودينيا وعمره ما تأخر على حد لدرجة إنه مات فى موضوع مش بتاعه بعد ما صديقه استغاث به لتعرضه للسرقة فكانت نهايته رصاصة قاتلة في القلب ومات فى ساعتها» بدموع ممزوجة بالحسرة استهل "خالد عبد الظاهر" المحامي، سرد تفاصيل مقتل صديقه محامي شبرا، وإصابة زميله الآخر بطلقة فى الكتف على يد متهمين اثنين من عتاة الإجرام بشبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقب محاولتهما الإمساك بهم وانتظار شرطة النجدة. وفى السطور التالية نكشف تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة للمجني عليه.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
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حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
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