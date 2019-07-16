نتفليكس تحذف مشهد انتحار بطلة مسلسل 13 Reasons Why

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

13 Reasons Why

أعلنت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها 13 Reasons Wh، وهو المشهد الذي يصور انتحار بطلة المسلسل "هانا بيكر" والتي تجسدها النجمة الشابة كاثرين لانغفورد. ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس الاسم، قصة شابة تُنهي حياتها بقطع شرايينها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول، وتترك من خلفها لصديقها "كلاي" صندوقا بداخله مجموعة شرائط كاسيت مسجلّة، تكشف خلالها تفاصيل قصة انتحارها والأسباب التي دفعتها لذلك والأشخاص الذين ساهموا في اتخاذ القرار.

وقالت الشبكة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب، وعليه قررت مع المؤلف براين يوركي، ومنتجو مسلسل 13 Reasons Why، حذف المشهد الذي تنهي فيه "هانا بيكر" حياتها. وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل فإنه واجه انتقادات من مجلس الآباء التليفزيوني الذي يقول إنه يمجد انتحار المراهقين. وقوبل