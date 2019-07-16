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نتفليكس تحذف مشهد انتحار بطلة مسلسل 13 Reasons Why

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
13 Reasons Why
13 Reasons Why
أعلنت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها 13 Reasons Wh، وهو المشهد الذي يصور انتحار بطلة المسلسل "هانا بيكر" والتي تجسدها النجمة الشابة كاثرين لانغفورد. ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس الاسم، قصة شابة تُنهي حياتها بقطع شرايينها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول، وتترك من خلفها لصديقها "كلاي" صندوقا بداخله مجموعة شرائط كاسيت مسجلّة، تكشف خلالها تفاصيل قصة انتحارها والأسباب التي دفعتها لذلك والأشخاص الذين ساهموا في اتخاذ القرار.
وقالت الشبكة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب، وعليه قررت مع المؤلف براين يوركي، ومنتجو مسلسل 13 Reasons Why، حذف المشهد الذي تنهي فيه "هانا بيكر" حياتها. وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل فإنه واجه انتقادات من مجلس الآباء التليفزيوني الذي يقول إنه يمجد انتحار المراهقين. وقوبل
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نشوى مصطفى: عملت الأغنية عشان الفلوس خلصت

حلت الفنانة نشوى مصطفى، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج «كل يوم» المذاع عبر قناة ON E مع الإعلامي وائل الإبراشي، للحديث عن الأغنية الأخيرة التي قامت بغنائها فى فرح ابنها عبد الرحمن، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، وأصبحت «تريند» رقم واحد فى مصر والوطن العربي، وتحدثت «نشوى» بتلقائية شديدة عن الضجة التي صاحبت انتشار الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن عدم استيعابها فكرة «التريند»، كيف أصبحت في يوم وليلة منافسة قوية للفنان محمد رمضان، الذى دائما ما يحتل بأغانيه «تريند» موقع «يويتيوب»، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:
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طرح The Lion King في دور السينما بمصر الأربعاء

يبدأ عرض فيلم The Lion King في دور السينما بمصر، الأربعاء المقبل، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا. وتقدم عدد من السينمات الفيلم بتقنية آيماكس، فيقول رمزي خوري، نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية، "بالطبع يعرف جمهور السينما قصة الفيلم، لكن إعادة إحيائه وإطلاقه بتقنية آيماكس هي خطوة تستهدف من يبحث عن تجربة سينمائية فريدة، والخوض في تفاصيل الصورة والصوت، ونجاح فيلم Aladdin يؤكد تعطش الجمهور لكلاسيكيات الكرتون القديمة بأحدث التقنيات".
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راغب علامة يرد على نانسي عجرم: مطار بيروت يتحسن

شارك المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من مطار بيروت في العاصمة اللبنانية، أشاد به بحالة المطار، وهو ما اعتبره متابعوه ردًا على فيديو سابق نشرته مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، والذي ظهرت فيه تنتقد حال مطار بيروت، الذي يشهد حالات مستمرة من تكدس المسافرين. وقال راغب علامة في الفيديو: «أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغيرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم»، كما علق على الفيديو قائلا: «مطار بيروت يتوسع ويتحسن».
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توسعات «نتفليكس» فى الشرق الأوسط تفتح النار عليها

أزمة جديدة واجهت شبكة «نتفليكس» الرقمية، خلال الأيام الماضية بعد أن عرضت المسلسل الأردنى «جن»، الذى يعد أول مشروعاتها فى الشرق الأوسط، حيث وجهت لها اتهامات من قبل الشعب الأردنى بمحاولة تشويه صورة العرب، بسبب المشاهد الإباحية التى تضمنتها الحلقة الأولى، وخرج الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبه من الصورة السلبية التى تقدمها نتفليكس عن الشعب الأردنى وتسىء إليهم وإلى الدول العربية بشكل عام، وتحاول توصيل صورة عن الشرق الأوسط مغلوطة لمشتركيها، والذين وصل عددهم بالملايين بجميع أنحاء العالم.
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جورج كلوني مخرج وممثل في أول تعاون مع نتفليكس

يستعد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لبطولة وإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning..Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "نتفليكس - Netflix" في أول تعاون بينهما، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور أحداث العمل بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تسعى للعودة إلى كوكب الأرض.
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نتفليكس تتعاون مع WWE لإنتاج فيلم The Main Event

تستعد شركة WWE للمصارعة الحرة، للدخول في تعاون جديد مع شبكة "Netflix" لعرض الأفلام والمسلسلات مدفوعة الأجر، وذلك لتقديم فيلم جديد من نوعية أفلام الـLive-Action، بعنوان The Main Event، على أن يتم طرحه العام المقبل، ومن المقرر أن يكون من إخراج جاي كاراس، وينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وتأليف لاري بوستل، ومشرفو إنتاج شركة WWE هم كل من سوزان ليفيسون، وماجي مالينا، وريتشارد لويل، وسيبدأ تصويره هذا الأسبوع بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، من أجل اللحاق بعرضه على شبكة نتفليكس في 2020.
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