علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

علي معلول

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".

وواصل صاحب الـ29 عامًا: "منتخب مصر تعرض لضعوط كثيرة في أمم إفريقيا؛ بسبب إقامة البطولة على أرضه، وكان يستطيع تقديم أداء أفضل، وإن شاء الله يعود لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة". وأضاف علي معلول: "جمهور الأهلي ساندني بشكل كبير عقب كأس العالم في روسيا، بعد تقديم مستوى ضعيف مع منتخب تونس، وإن شاء الله

وواصل صاحب الـ29 عامًا: "منتخب مصر تعرض لضعوط كثيرة في أمم إفريقيا؛ بسبب إقامة البطولة على أرضه، وكان يستطيع تقديم أداء أفضل، وإن شاء الله يعود لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة".



وأضاف علي معلول: "جمهور الأهلي ساندني بشكل كبير عقب كأس العالم في روسيا، بعد تقديم مستوى ضعيف مع منتخب تونس، وإن شاء الله نهديهم الدوري".



وأوضح نجم الأهلي: "قضيت فترة كبيرة 6 سنوات مع منتخب تونس ولعبت مع جميع المدربين، وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني باستبعادي من أمم إفريقيا، وكنت أتمني تأهل نسور قرطاج للنهائي".



وأتم علي معلول: "أبادل الجماهير نفس الشعور والأحاسيس وأحب جمهور الأهلي رغم قصر المدة التي قضيتها، وإن شاء الله نهديهم بطولة الدوري يوم 28 يوليو، وسنكون موجودين في جميع البطولات في الموسم المقبل".

