رياضة

علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
علي معلول
علي معلول
أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
وواصل صاحب الـ29 عامًا: "منتخب مصر تعرض لضعوط كثيرة في أمم إفريقيا؛ بسبب إقامة البطولة على أرضه، وكان يستطيع تقديم أداء أفضل، وإن شاء الله يعود لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة". وأضاف علي معلول: "جمهور الأهلي ساندني بشكل كبير عقب كأس العالم في روسيا، بعد تقديم مستوى ضعيف مع منتخب تونس، وإن شاء الله
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المقاولون-العرب-محمد-طلعت

سموحة يستعد لشكوى محمد طلعت لهذا السبب

يستعد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم شكوى ضد محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، علمًا بأن هناك أنباء أفادت بتجديد طلعت عقده مع المقاولون العرب، وهو ما دفع رئيس سموحة لإعلان التقدم بشكوى ضد اللاعب. وأكد محمد فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن محمد طلعت وقع عقداً للانضمام إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتسلم دفعة التعاقد الجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة سموحة أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت وسيطلب كامل قيمة التعاقد في شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة.
توتنهام‎

5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

يتنافس أكبر الأندية العالمية في بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف من جديد، وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها الأندية حول العالم ضمن الفترة الإعدادية لبداية الموسم الجديد. وتتضمن البطولة العديد من المواجهات بـ12 من أكبر الأندية العالمية في صورة ودية، وتقام مباريات تلك البطولة في 6 دول في جميع أنحاء العالم، وهي الصين والولايات المتحدة وويلز وإنجلترا وسنغافورة والسويد، وستقام المباريات على 16 ملعبًا، وتوج توتنهام الإنجليزي باللقب العام الماضي بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليتساوى في النقاط مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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إبراهيموفيتش يبحث العودة إلى صفوف أياكس

لم يستبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة من جديد لصفوف أياكس الهولندي، عقب اعتزاله كرة القدم، وسبق وأن لعب المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا في صفوف أياكس في بداية مسيرته الاحترافية، ويلعب حاليًا في صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وقال إبراهيموفيتش حسبما نقلت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "بصورة طبيعية، أنا لا أعود إلى أندية سبق وأن لعبت فيها من قبل، ولكن ربما يحدث ذلك بعد الاعتزال، فربما أتولى مهمة مدير أياكس، وأرى أنه يمكنني القيام به أفضل من ذلك الذي يقومون به في الوقت الحالي".
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المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
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الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.
سيد-عبد الحفيظ

عبد الحفيظ: لقاء نيو بورت كاونتي مميز لهذا السبب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كل الأصعدة. وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة إليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى، مؤكدا أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاضها الأهلي أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية، كانت تجربة مميزة للغاية.
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