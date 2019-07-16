السيسي يشهد احتفال تخريج دفعة «ضباط صف» (بث مباشر)

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاحتفال بتخريج الدفعة (157) معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي إلى ساحة الاحتفال بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير، وعقب ذلك عزفت الموسيقى السلام الوطني الجمهوري.

وعقب عزف السلام الوطني الجمهوري، بدأ العرض القتالي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين حيث دخل ساحة العرض 1300 مقاتل من طلبة المعهد لأداء العروض الرياضية.وأدى الطلبة بمجموعة من التمارين الرياضية والإحماء البدني، فضلا عن تمرينات زوجية وتشكيلات هندسية لإظهار مستوى اللياقة البدنية