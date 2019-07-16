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السيسي يشهد احتفال تخريج دفعة «ضباط صف» (بث مباشر)

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاحتفال بتخريج الدفعة (157) معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي إلى ساحة الاحتفال بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير، وعقب ذلك عزفت الموسيقى السلام الوطني الجمهوري.
وعقب عزف السلام الوطني الجمهوري، بدأ العرض القتالي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين حيث دخل ساحة العرض 1300 مقاتل من طلبة المعهد لأداء العروض الرياضية.وأدى الطلبة بمجموعة من التمارين الرياضية والإحماء البدني، فضلا عن تمرينات زوجية وتشكيلات هندسية لإظهار مستوى اللياقة البدنية
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة في العاشر لـ«التحكم في التلوث الصناعي»

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مقر جمعية «المستثمرين» بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية، في زيارة تستهدف التعريف ببرنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، وكذا تفقد عدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية، وعلى رأسها شركة «إيبيكو» لصناعة الدواء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.
طقس-حار (6)

الأرصاد: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
مشاجرة - أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى كفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء والشوم، بإحدى قرى مركز الحامول، فى محافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد من مستشفى كفر الشيخ العام باستقبال 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، فى مشاجرة بالأسلحة. وانتقل الرائد محمد هانى، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، ومعاونوه، إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة فى قرية أبو شندى، استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم، مما أدى إلى إصابة الـ7 الذين تم نقلهم إلى المستشفى.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

بعد حجبها لتطابق الإجابات.. إعلان نتيجة طلاب بيلا

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنهاء مشكلة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، بعد تطابق إجابات 390 طالبا بالمدرسة وهو ما يعتبر «غش جماعى». وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تواصل هو وأعضاء مجلس النواب مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم سيصدر قرارا، اليوم الثلاثاء، يقضى بإعلان نتائج لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا.
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مصطفى-مدبولى

مشروعات تنمية وفرص استثمارية.. مخطط تطوير الساحل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، الذي أعدته لجنة مشكلة لهذا الغرض، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، المهندس سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بعد زيادة البنزين.. 617 شكوى للحكومة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية، عن الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتابع مدبولي موقف الشكاوى الواردة للمنظومة، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية، والإجراءات المتخذة بشأنها، إذ أن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وذلك بحسب تقرير مدير منظومة الشكاوى.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مناطق حرة ومركز مستثمرين.. مشروعات تنموية بسيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء. أكد مدبولي، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، إذ يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

رسميا.. مدبولي يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.
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