التقاط صورة لقنديل بحر بحجم الإنسان في إنجلترا

تحرير:مي فؤاد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

قنديل بحر

تفاجأت مذيعة قناة "Daly Wildlife TV" ليزي دالي، في أثناء غوصها قبالة ساحل كورنوال في بريطانيا، السبت الماضي، برؤية شيء كبير في الأعماق، وعند اقترابها اندهشت من حجم قنديل البحر الضخم، الذي تجاوز حجمه طول الإنسان، ليلتقط المصور بصحبتها دات أبوت صورة للمخلوق ذي اللون الخوخي، الذي كان يتجول في الماء، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. لم تكن هذه هي المرة الأولى للمذيعة في البحر، فهي معتادة على الغوص، ولكنها المرة الأولى التي ترى فيها قنديلا بهذا الحجم،

صرحت دالي: "لم أكن أتوقع شيئًا كهذا، فرحت كثيرًا بهذه التجربة المثيرة من نوعها". كان أبوت ودالي يغوصان في البحر كجزء من أسبوع Wild Ocean، وهي حملة لجمع التبرعات لصالح المؤسسات الخيرية للحفاظ على الحياة البحرية في بريطانيا برعاية المذيعة دالي، التي كان الهدف منها توثيق مختلف الأنواع البحرية. قال أبوت: