صحف سعودية: البحرين تكشف أكاذيب قطر.. وإيران تصعد

الصحف كشفت عن خوض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يبذلون جهودا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، سباقاً مع الزمن لكنهم خلصوا إلى استحالة الالتفاف على العقوبات

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

صحف السعودية

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء ، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وتصدرت الأوضاع تطورات الأوضاع في اليمن واللقاء الذي عقد في الحديدة عناوين الصحف. في افتتاحيتها تناولت صحيفة "سبق" ضبط الشرطة الإيطالية خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم ، وأوضحت أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.

وأشارت صحيفة "الحياة" إلى تأكيد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن برنامج "ما خفي أعظم" والذي بثته قناة الجزيرة الأحد، وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وشدد آل خليفة في بيان

وأشارت صحيفة "الحياة" إلى تأكيد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن برنامج "ما خفي أعظم" والذي بثته قناة الجزيرة الأحد، وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وشدد آل خليفة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء البحرينية ، على أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه".



وتحت عنوان "البحرين تفضح أكاذيب "الجزيرة" وتطالب بردع قطر" ، أوضحت صحيفة "عكاظ" أن آل خليفة شدد على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.



استعرضت صحيفة "الشرق الأوسط" في مانشيتها الرئيسي تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص بلاده على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي، وأهمية صيانة "اتفاق الطائف".



وذلك خلال لقاء الملك سلمان، في مكتبه بقصر السلام في جدة، أمس، رؤساء وزراء لبنان السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة اللبنانية، كما تم استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان.



وقال ميقاتي لـ"الشرق الأوسط": "لمسنا تجاوباً كبيراً واهتماماً بالغاً من قيادة المملكة بلبنان". مضيفا أن مطالعة خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بلبنان "لا يمكن أن تصدر إلا عن محب مخلص".



وأشارت صحيفة "الجزيرة" أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتشديد على حرص المملكة على أمن لبنان، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.



وحول تطورات الأوضاع في إيران ، ذكرت "عكاظ" تحت عنوان "طهران تواصل التصعيد.. ولجنة أوروبية مشتركة لمعاقبتها قريباً" ، أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أكد أمس الاثنين أن الوقت لا يزال متاحا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مضيفا أن بلاده لا تتفق مع الولايات المتحدة، وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية.



وتناولت "الشرق الأوسط" الشأن ذاته تحت عنوان "سباق مع الزمن لإنقاذ الاتفاق النووي" ، حيث يخوض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يبذلون كل الجهود الممكنة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، سباقاً مع الزمن، لكنهم خلصوا خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، إلى استحالة الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وبالتالي ضآلة في التجاوب مع ما تطلبه طهران.



وذكرت "سبق" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وضع حدًا للتساؤلات التي ثارت حول حرية الحركة الممنوحة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد أن منحته الولايات المتحدة تأشيرة لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن التأشيرة تفرض قيودًا صارمة على تحركات "ظريف".



وأوضح "بومبيو" أمس ، أن "ظريف" وأعضاء الوفد المرافق له يُسمح لهم فقط بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة ومقر البعثة الإيرانية لديها ومقر مندوب إيران لدى المنظمة العالمية.



وأفادت "الشرق الأوسط" بأن اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على متن السفينة الأممية قبالة الحديدة، انتهى أمس، من دون إحراز تقدم كبير، بسبب تعنت الوفد الحوثي وتهربه من التحقق الثلاثي المشترك حول إعادة الانتشار، مع اتفاق على ترحيل الملفات الشائكة إلى السياسيين للبت فيها مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث.



وقال المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش إن الاجتماع أحال ملفات الأمن في الموانئ والإدارة والإيرادات المالية إلى القيادات السياسية. كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان أن الطرفين "اتفقا على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار، وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية".



"الجزيرة" أشارت إلى الاحتجاجات التي شهدتها عدة أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية، تعبيرًا عن غضبهم بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأغلق عدد من سكان الحي الإسلامي وغوط الشعال وشارع 10 الطرق، وأحرقوا إطارات السيارات في أحياء أخرى أيضاً، في حين أقدم مسلحون على تفريقهم بإطلاق رصاص في الهواء.



ووصل عدد ساعات غياب الكهرباء عن أحياء طرابلس إلى 20 ساعة في اليوم بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تجاوزت 44 درجة.



وتحت عنوان "أوروبا تعاقب تركيا لتنقيبها عن النفط في قبرص" ، كشفت "الشرق الأوسط" أن الاتحاد الأوروبي، أقر الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية، رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت به مصادر أوروبية.



