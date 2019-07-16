ضبط 40 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

حملة إزالة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات مكثفة ومداهمات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا ضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى وملاحقة الباعة. وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 58 كرسيا – 25 طقطوقة – 3 غرزة شاي – 3 أسطوانة بوتجاز – 2 ثلاجة – 5 ميزان – خلاطة – 3 شمسية – 4 برويطة – 2 شنطة – 5 استاند.

كما أسفرت الحملات التي شارك فيها عدد كبير من الإدارات والقوات في مجال البحث الجنائي عن ضبط 40 اشتباه – 5 حكم جزئي– دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 10 سحب متنوع – 12 تصالح فوري – 20 نموذج 125، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما أسفرت جهود أجهزة وزارة



كما أسفرت الحملات التي شارك فيها عدد كبير من الإدارات والقوات في مجال البحث الجنائي عن ضبط 40 اشتباه – 5 حكم جزئي– دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 10 سحب متنوع – 12 تصالح فوري – 20 نموذج 125، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الساعات الماضية عن ضبط 162 قطعة سلاح نارى بحوزة 145 متهما (11 بندقية - 37 بندقية خرطوش - 8 طبنجات - 106 فرد خرطوش - 108 طلقات - 20 خزينة - 193 قطعة سلاح أبيض)، وتنفيذ 58 ألفا و261 حكما قضائيا متنوعا تتصدرها الغرامة بـ31 ألفا و409 أحكام.



