جريمة

ضبط 40 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
حملة إزالة
حملة إزالة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات مكثفة ومداهمات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا ضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى وملاحقة الباعة. وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 58 كرسيا – 25 طقطوقة – 3 غرزة شاي – 3 أسطوانة بوتجاز – 2 ثلاجة – 5 ميزان – خلاطة – 3 شمسية – 4 برويطة – 2 شنطة – 5 استاند.
كما أسفرت الحملات التي شارك فيها عدد كبير من الإدارات والقوات في مجال البحث الجنائي عن ضبط 40 اشتباه – 5 حكم جزئي– دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 10 سحب متنوع – 12 تصالح فوري – 20 نموذج 125، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما أسفرت جهود أجهزة وزارة
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حريق-الهرم‎ (1)

حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
سيارة -اسعاف

مصرع طفل سقط من الدور الثاني في بني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ي" سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى، وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى" عيد.ي.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم، ما أدى لوفاته ولا يتهم أحد.
الادمان

حقنة مخدرات تكشف لغز العثور على جثة رجل بالسلام

جرعة مخدرات زائدة كانت السبب في وفاة شاب والعثور على جثته بأحد شوارع مدينة السلام بالقاهرة، بعدما دلت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الطب الشرعي لتحديد زمن وسبب الوفاة قبل التصريح بالدفن. بداية الواقعة ترجع لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة السلام، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب وبها آثار إصابات نتيجة تعاطى مواد مخدرة، عن طريق الحقن.
جريمة-الفيوم‎ (4)

النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن الجيزة يضبط 35 مشتبها فيه بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 54 مشتبها بهم و4 عناصر إجرامية خطرة في الهرم

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير السياح والمواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

القبض على 46 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
حملة-امنية

القبض على 46 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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