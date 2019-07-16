رياضة

5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
توتنهام
توتنهام
يتنافس أكبر الأندية العالمية في بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف من جديد، وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها الأندية حول العالم ضمن الفترة الإعدادية لبداية الموسم الجديد. وتتضمن البطولة العديد من المواجهات بـ12 من أكبر الأندية العالمية في صورة ودية، وتقام مباريات تلك البطولة في 6 دول في جميع أنحاء العالم، وهي الصين والولايات المتحدة وويلز وإنجلترا وسنغافورة والسويد، وستقام المباريات على 16 ملعبًا، وتوج توتنهام الإنجليزي باللقب العام الماضي بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليتساوى في النقاط مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
وتوج توتنهام باللقب بفضل فارق الأهداف الذي وصل إلى 7 أهداف، ويشارك في نسخة هذا العام من البطولة 11 ناديا من القارة الأوروبية: ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وفيورنتينا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام، بينما يشارك ناد واحد فقط غير أوروبي وهو تشيفاز المكسيكي. وستكون ضربة
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المقاولون-العرب-محمد-طلعت

سموحة يستعد لشكوى محمد طلعت لهذا السبب

يستعد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم شكوى ضد محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، علمًا بأن هناك أنباء أفادت بتجديد طلعت عقده مع المقاولون العرب، وهو ما دفع رئيس سموحة لإعلان التقدم بشكوى ضد اللاعب. وأكد محمد فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن محمد طلعت وقع عقداً للانضمام إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتسلم دفعة التعاقد الجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة سموحة أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت وسيطلب كامل قيمة التعاقد في شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة.
علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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إبراهيموفيتش يبحث العودة إلى صفوف أياكس

لم يستبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة من جديد لصفوف أياكس الهولندي، عقب اعتزاله كرة القدم، وسبق وأن لعب المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا في صفوف أياكس في بداية مسيرته الاحترافية، ويلعب حاليًا في صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وقال إبراهيموفيتش حسبما نقلت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "بصورة طبيعية، أنا لا أعود إلى أندية سبق وأن لعبت فيها من قبل، ولكن ربما يحدث ذلك بعد الاعتزال، فربما أتولى مهمة مدير أياكس، وأرى أنه يمكنني القيام به أفضل من ذلك الذي يقومون به في الوقت الحالي".
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خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
بول-بوجبا (2)

رايولا يتهم مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن بوجبا

اتهم مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، فريق مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن النجم الفرنسي، حتى مع معرفة الإدارة برغبة بوجبا في الرحيل، وقال رايولا في بيان: "اللاعب لم يرتكب أي شيء بصورة خاطئة، تعامل بوجبا باحترام واحترافية في كل شيء، والنادي يعرف شعور اللاعب منذ فترة طويلة، ومن العار أن هناك أشخاصا يحبون فقط الانتقاد دون الاستناد إلى المعلومات الصحيحة، وأشعر بالأسف من عدم محاولة النادي اتخاذ أي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل في أن نتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف في الفترة المقبلة".
مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير يحدد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من فتح الباب أمام رحيل بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن بوجبا لا يريد خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، وسيتقدم بطلب رسمي للرحيل، إذا لم يوافق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على خروجه من أولد ترافورد.
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