5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

توتنهام

يتنافس أكبر الأندية العالمية في بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف من جديد، وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها الأندية حول العالم ضمن الفترة الإعدادية لبداية الموسم الجديد. وتتضمن البطولة العديد من المواجهات بـ12 من أكبر الأندية العالمية في صورة ودية، وتقام مباريات تلك البطولة في 6 دول في جميع أنحاء العالم، وهي الصين والولايات المتحدة وويلز وإنجلترا وسنغافورة والسويد، وستقام المباريات على 16 ملعبًا، وتوج توتنهام الإنجليزي باللقب العام الماضي بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليتساوى في النقاط مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.

وتوج توتنهام باللقب بفضل فارق الأهداف الذي وصل إلى 7 أهداف، ويشارك في نسخة هذا العام من البطولة 11 ناديا من القارة الأوروبية: ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وفيورنتينا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام، بينما يشارك ناد واحد فقط غير أوروبي وهو تشيفاز المكسيكي. وستكون ضربة

وتوج توتنهام باللقب بفضل فارق الأهداف الذي وصل إلى 7 أهداف، ويشارك في نسخة هذا العام من البطولة 11 ناديا من القارة الأوروبية: ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وفيورنتينا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام، بينما يشارك ناد واحد فقط غير أوروبي وهو تشيفاز المكسيكي.



وستكون ضربة البداية للبطولة اليوم الثلاثاء، عندما يواجه تشيفاز نظيره فيورنتينا الإيطالي في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.



وبالنسبة للنسخة النسائية للبطولة، فتشهد مشاركة 3 أندية أوروبية وهي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وليون، إلى جانب فريق فريق نورث كارولينا كوراج الأمريكي.