النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

تحرير:أسماء أبو السعود ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

موقع جريمة الفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.

كانت قد قررت النيابة في وقت سابق، حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.كما قررت تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم