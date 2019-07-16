باكستان: لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

لجأت الحكومة الباكستانية، لمواجهة إزماتها الاقتصادية إلى توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الحصيلة، في ظل ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى غير مسبوق، ما أثار موجة من الغضب على المستوى الشعبي في إسلام آباد، دفعت وزير الخارجية شاه محمود قريشي، للزود عن حكومته وتبرير قرارها، معتبرا أنه "السيبل الوحيد للخروج من شرنقة الديون"، مشددا عبر تويتر، على أنه لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون، وحث الوزير المواطنين على القيام بواجبهم تجاه الوطن عبر دفع الضرائب، وتشجيع الآخرين على القيام بالمثل، خاصة أن ذلك سيعم بالفائدة على الجميع.

ويعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن قضية توسيع القاعدة الضريبية، أولوية قصوى لحكومته، مناشدا جموع الباكستانيين، بدفع ضرائبهم وهم موقنون بأن أموالهم ستستخدم بشكل جيد.وقفز إجمالي ديون باكستان الخارجية إلى نحو 106 مليارات دولار، يمثل الدين الصيني منها نسبة تتراوح بين 10 إلى 11%، ونسبة 89% إلى