تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

تامر حسني

يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".

ونشر تامر حسني، صباح اليوم الثلاثاء، صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليطالب جمهوره من خلال التعليق عليها بالدعاء له للحاق فيلمه "كل سنة وأنت طيب" بموسم أفلام عيد الأضحى، وكتب: "يا صباح الورد.. في الطريق للجيم وبعدين التصوير، دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد". فيلم "كل سنة وأنت