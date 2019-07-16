فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
تامر حسني
تامر حسني
يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
ونشر تامر حسني، صباح اليوم الثلاثاء، صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليطالب جمهوره من خلال التعليق عليها بالدعاء له للحاق فيلمه "كل سنة وأنت طيب" بموسم أفلام عيد الأضحى، وكتب: "يا صباح الورد.. في الطريق للجيم وبعدين التصوير، دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد". فيلم "كل سنة وأنت
اقرأ المزيد
أوسكار-لأفلام-ديزني

7 أفلام مرشحة لجوائز أوسكار.. Toy Story 4 أبرزها

احتل الفيلم الشهير "Spider-Man into the spider verse" قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في العام الماضي، وهو أحد أهم أفلام شركة ديزني التي مازالت لها شعبية كبيرة بين الجمهور، وليس ذلك فقط، بل حصل أيضًا على جائزة الـBAFTA لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـGolden Globes لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، ومن هنا حاولت شركة ديزني أن تصبح منافسًا قويا على جوائز الأوسكار كل عام، والآن لديها بعض الأفلام التي تنافس للوصول إلى صدارة الإيرادات من النصف الأول من عام 2019.
عزاء-الناقد-يوسف-رزق الله‎ (2)

إقامة عزاء يوسف شريف رزق الله في مسجد عمر مكرم

أقيم عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، بعد صلاة المغرب وسط حضور عدد من أصدقائه ومحبيه وأفراد أسرته. ورحل الناقد الكبير عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية في بداية يوليو الجاري، حيث كان يتردّد على أحد الأطباء في الفترة الأخيرة للغسيل الكلوي، بعد تعرّضه لبعض المضاعفات وإصابته بـ"ميكروب"، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرةإثر الأزمة الصحية.
الفنان-سراج-منير

سراج منير.. ترك الطب من أجل التمثيل ومات بحسرته

لم يكن الفن محمودًا لدى الكثير من العائلات فى أوائل القرن الماضي، فكانت بعض العائلات الكبيرة ترفض زواج بناتها من العاملين فى الفن ويعتبرونه عيبًا. عائلة الفنان سراج منير كانت واحدة من هذه العائلات، فوالده عبد الوهاب بك حسن، مدير التعليم بوزارة المعارف، نجح فى أن يجعل من ابنه طفلا مثقفا وملما بكل القضايا الاجتماعية، حتى صار شابًا فبعثه إلى ألمانيا من أجل دراسة الطب، وأن يعود إلى وطنه مصر وهو طبيب ناجح ويفتح عيادته الخاصة، ولكن الحلم ضاع؛ فهناك بحث سراج منير عن شغفه وضرب بحلم والده عرض الحائط.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-حلمي-مني-ذكي

عيد الأضحى يجمع شمل أصدقاء الأمس.. حلمي ومنة مجددا

بدأت ملامح موسم أفلام عيد الأضحى تتضح مبكرًا، إذ تتنافس بشكل مبدئى نحو 5 أفلام تجمع بين الكوميديا والحركة، ومن الواضح أنه سيكون موسما قويا ربما لم نشهد مثله منذ سنوات طويلة، حيث يشارك خلال الموسم كل من أحمد عز بفيلم "ولاد رزق 2"، وكريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وأحمد حلمى بفيلم "خيال مآتة"، ومحمد هنيدى بفيلم "كينج سايز"، وتامر حسنى بفيلم "كل سنة وأنت طيب"، وربما تتغير هذه القائمة المبدئية الأيام المقبلة. والمواجهة الشرسة بين المتنافسين فى الموسم المقبل، ليست هى الأمر الوحيد الملاحظ على موسم أفلام عيد الأضحى.
عزت-أبو-عوف (1)

ما مصير الأعمال التي يشارك فيها عزت أبو عوف؟

حال الفنان الراحل عزت أبو عوف لم يختلف كثيرًا عن الكثير من الفنانين الذين يرحلون قبل أن يروا آخر أعمالهم التي صوروها، فقد تكرر الموقف مع الراحل وائل نور الذى عرض مسلسله الأخير «شقة فيصل» فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، أى بعد رحيله بثلاث سنوات، وكانت آخر الأعمال التي يشارك فيها الدكتور فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، الذى من المفترض أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن أوضح السيناريست عبد المعطي، فى تصريحات صحفية، أن عزت أبو عوف كان سيظهر ضيف شرف بالفيلم.
عزت-ابو-عوف (2)

النجوم ينعون عزت أبو عوف: وداعًا صاحب الذوق الرفيع

تصدّر هاشتاج الفنان عزت أبو عوف «تريند» محرك البحث جوجل، عقب إعلان خبر رحيله، إذ أخذ الجميع من الفنانين والجمهور يعربون عن أسفهم الشديد لفقدانه، فهو الأب والصديق الوفى والأرستقراطي ابن الأصول والبيه والشرير المخادع وغيرها من الأدوار التي لعبها خلال مسيرته الفنية، وكان الراحل بعيدا كل البعد عن الصراع داخل الوسط الفني، فقد كان محبا للجميع ويتعامل مع الفن كهاوٍ وليس طامعًا فى الأضواء والشهرة، وربما هذا سبب عاصفة الحب التى فجرها خبر وفاته، إذ أخذ الجميع ينعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تامر-حسنى (3)

تامر حسني يصل لـ50 مليون مشاهدة بكليب «ناسيني ليه»

نجح النجم تامر حسني، في حصد ما يزيد على 50 مليون مشاهدة على قناته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك من خلال كليب أغنية "ناسيني ليه" بعد مرور 3 أشهر من طرحه حتى الآن. "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هاني محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق، بمشاركة المغنية السعودية أسيل عمران كموديل في الكليب، وتم طرح الأغنية ضمن ألبوم "عيش بشوقك" الصادر في صيف 2018، وحققت ما يقرب من 64 مليون مشاهدة في غضون 10 أشهر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org