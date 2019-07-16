تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور
تحرير:التحرير١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
تامر حسني
يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
ونشر تامر حسني، صباح اليوم الثلاثاء، صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليطالب جمهوره من خلال التعليق عليها بالدعاء له للحاق فيلمه "كل سنة وأنت طيب" بموسم أفلام عيد الأضحى، وكتب: "يا صباح الورد.. في الطريق للجيم وبعدين التصوير، دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد".
فيلم "كل سنة وأنت
ونشر تامر حسني، صباح اليوم الثلاثاء، صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليطالب جمهوره من خلال التعليق عليها بالدعاء له للحاق فيلمه "كل سنة وأنت طيب" بموسم أفلام عيد الأضحى، وكتب: "يا صباح الورد.. في الطريق للجيم وبعدين التصوير، دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد".
فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.
آخر أفلام تامر حسني "البدلة"، وشارك في بطولته أمينة خليل وأكرم حسني، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.