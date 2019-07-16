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انتخابات الموسيقيين تشتعل.. هل الكرسى يستحق الصراع؟

هانى شاكر يترشح مرة ثانية على المنصب ويضرب بالأزمات التى وقعت فى عهده عرض الحائط.. ومصطفى كامل يطلب من الجمعية العمومية عدم الانسياق خلف «الرشاوى الانتخابية»
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
هانى شاكر ومصطفى كامل
هانى شاكر ومصطفى كامل
أسبوعان تقريبًا؛ هما المدة التى تفصلنا عن انعقاد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التى تجرى يوم 30 يوليو الجارى، على أن تكون الإعادة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، يتنافس على كرسى نقيب الموسيقيين، كل من الفنان هانى شاكر الذى قرر الترشح للمرة الثانية، والفنان مصطفى كامل الذى سبق وشغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبا للمهن الموسيقية لفترة زمنية ليست قصيرة. كما قام أعضاء المجلس القديم بالكامل بترشيح أنفسهم للدورة الجديدة، إلى جانب تقديم عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد المتنافسين على عضوية مجلس النقابة 46 موسيقيا.
ووسط انشغال المرشحين بالتحضيرات لبرامجهم الانتخابية من رفع المعاشات والحد الأقصى للعلاج وغيرها من التسهيلات التى تغرى الكثير من أعضاء الجمعية العمومية، خرج الفنان إيمان البحر درويش ليؤكد أحقيته فى استكمال مدته القانونية بمقعد نقيب الموسيقيين، ويؤكد أن الانتخابات المقرر انعقادها آخر الشهر الجارى باطلة،
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إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
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رسالة حب.. هكذا رد ناصيف زيتون على «قُبلة» إليسا

أحيا المطرب السوري ناصيف زيتون، ليلة أمس الأحد، إحدى أمسيات مهرجان أعياد بيروت. وحرصت الفنانة إليسا على الجلوس بين الجمهور الحاضر في الحفل، ورحب "ناصيف" بالنجمة اللبنانية بطريقة تعبر عن تقديره وحبه لها، حيث نزل من على خشبة المسرح وتوجه إليها في أثناء غنائه أغنيته "نامي ع صدري"، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه، وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق لـ"إليسا" التي طبعت على خده "قُبلة" في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بـ"قُبلة" على يدها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.
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كواليس كليب «نساي».. شيرين وحسام حبيب معا (فيديو)

بعد 8 شهور من طرح كليب "نساي"، كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن كواليس تصوير الأغنية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرت "شيرين" في المقطع وهي تتدرب على الاستعراضات الراقصة التي قدمتها خلال كليب الأغنية مع فريق العمل، وحضر معها زوجها المطرب والملحن حسام حبيب. كليب أغنية "نساي" تم طرحه يوم 8 أكتوبر الماضي، وحقق حتى الآن ما يزيد على 32 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي النابلسي.
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