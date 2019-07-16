شيخ الأزهر يجري عملية جراحية بالعين في باريس

تحرير:باهر القاضى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

شيخ الأزهر أحمد الطيب

أفاد الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام بإجراء عملية جراحية ناجحة بالعين، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. وغادر فضيلة الإمام الأكبر القاهرة أوائل الشهر الجارى، متوجهًا إلى ألمانيا وفرنسا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج.

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوم السبت الماضى، اتصالات هاتفية بالطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح. وقال بيان لمشيخة الأزهر إن الإمام الأكبر