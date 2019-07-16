سموحة يستعد لشكوى محمد طلعت لهذا السبب

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

محمد طلعت

يستعد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم شكوى ضد محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، علمًا بأن هناك أنباء أفادت بتجديد طلعت عقده مع المقاولون العرب، وهو ما دفع رئيس سموحة لإعلان التقدم بشكوى ضد اللاعب. وأكد محمد فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن محمد طلعت وقع عقداً للانضمام إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتسلم دفعة التعاقد الجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة سموحة أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت وسيطلب كامل قيمة التعاقد في شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة.

وفي سياق آخر، كتب أيضًا فرج عامر: "من أهم الخطوات الإصلاحية في اتحاد كرة القدم، هي إخراج ملفات القضايا والنزاعات من الأدراج التي كانت محجوزة بمعرفة عضوي مجلس الإدارة، وضلعي الفساد في المجلس، وتسليمها للمستشارين للبت فيها وإنهائها طبقا للوائح والنظم وليست على هوى ورغبة العضوين الشهيرين". سموحة يستعد