جريمة

حقنة مخدرات تكشف لغز العثور على جثة رجل بالسلام

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
إدمان
إدمان
جرعة مخدرات زائدة كانت السبب في وفاة شاب والعثور على جثته بأحد شوارع مدينة السلام بالقاهرة، بعدما دلت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الطب الشرعي لتحديد زمن وسبب الوفاة قبل التصريح بالدفن. بداية الواقعة ترجع لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة السلام، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب وبها آثار إصابات نتيجة تعاطى مواد مخدرة، عن طريق الحقن.
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان فى الواقعة، لتحديد هويته ولمعرفة إن كان من سكان المنطقة من عدمه، والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث وتوقيته. ودلت التحريات الأولية أن المتوفى كان يتعاطى المواد
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حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
سيارة -اسعاف

مصرع طفل سقط من الدور الثاني في بني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ي" سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى، وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى" عيد.ي.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم، ما أدى لوفاته ولا يتهم أحد.
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النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.
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ضبط 40 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات مكثفة ومداهمات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا ضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى وملاحقة الباعة. وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 58 كرسيا – 25 طقطوقة – 3 غرزة شاي – 3 أسطوانة بوتجاز – 2 ثلاجة – 5 ميزان – خلاطة – 3 شمسية – 4 برويطة – 2 شنطة – 5 استاند.
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عتاب وغدر وجثة.. تفاصيل مقتل «حبيب الغلابة» بالمطرية

"حواري ضيقة"، وأصوات عالية، وضجيج المارة، مشهد معتاد في الأحياء الشعبية، ثمة سكون يسود الحي الشعبي لثوان انخفضت فيه الأصوات وهدأ ضجيج العابرين وصوت كلاكسات السيارات لينذر بشيء يغير طبيعة المكان المعتاد، كأنه عاصفة مرت في لحظات ولكنها خلفت وراءها ما لم يكن أكثر المتشائمين أن يتوقعه بعد معركة دموية لم تدم طويلا، إذ سقط شاب غارقا في دمائه، راحلا بعد أيام من إصابته تاركا خلفه سيرة طيبة ودعوات فقراء وثلاثة أطفال في عمر الزهور قدِّر لهم أن يعيشوا في الحياة دون سند ولم يتبق لهم سوى بعض صور تجمعهم مع والدهم ودموع لا تجف.
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ليلة دم.. شهود يروون مشاهد جريمة الرعب بالسلام (صور)

"محمد فاضل" شاب في مقتبل العمر، يعمل في مهن بسيطة مثل (جمع الكرتون، شيّال، الخُردة)، بسبب حظه القليل من التعليم؛ إذ لم يكمل تعليمه بعد انفصال والديه، وزواج كل منهما واستقلاله بحياته، بينما انتقل "محمد" وهو صغير في السن للعيش مع عمته بمساكن الإيواء بمنطقة النهضة في حي السلام.. تربّى مثل اليتيم بعد أن ترعرع بعيداً عن أبيه ووالدته، حظي بحب المقربين منه بسبب جدعنته وشهامته الملحوظة ودفاعه المتكرر عن الضعفاء، حتى أنه لقى حتفه وتم التمثيل بجثته (قُطعت أذنيه وقدميه) بسبب دفاعه عن سيدة قعيدة لا يعرفها.
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عشان يبقى عبرة..اعترافات قتلة شهم السلام وتشويه جثته

واصلت نيابة السلام بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في واقعة قتل شاب دافع عن سيدة مسنة، وتشويه جثته بالأسلحة البيضاء، واستمعت لأقوال المتهمين، واعترف الجناة بتقطيع قدم وأذن المجني عليه بطريقة وحشية، بسبب دفاعه عن السيدة القعيدة والتى كانت على خلاف مع والدتهما، ما دفعهما للانتقام منه بالقتل والتمثيل بجثته وسط المنطقة وتعمدهم تنفيذ الجريمة على النحو المشار إليه، كمحاولة لارهاب المواطنين ويكون عبرة للجميع، لتأمر النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث بالواقعة والاستماع لباقى الشهود.
انتشال غريق - أرشيفية

وش إجرام.. هرب من الإصلاحية ليقتل صديقه المتسول

ساعات عمل متواصلة على مدار عدة أيام اتخذها فريق ضباط المباحث من قطاع الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الغربية والقليوبية، لكشف لغز العثور على جثة شاب بنهر النيل بالغربية، وكانت الصعوبة فى التعرف على هوية القتيل عقب استخراجها من النهر وكانت ثاني الصعوبات فى كشف لغز الجريمة بعدما كشفت جثة القتيل عن وجود آثار عنف بها بالإضافة لتهشم جزء من الجمجمة، ولكن بداية كشف خيوط الجريمة انكشفت عندما توصل رجال المباحث لأحد شهود العيان الذى كان على معرفة بالمجني عليه وبدأ سرد قصته لرجال الأمن.
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