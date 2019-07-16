حقنة مخدرات تكشف لغز العثور على جثة رجل بالسلام

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

إدمان

جرعة مخدرات زائدة كانت السبب في وفاة شاب والعثور على جثته بأحد شوارع مدينة السلام بالقاهرة، بعدما دلت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الطب الشرعي لتحديد زمن وسبب الوفاة قبل التصريح بالدفن. بداية الواقعة ترجع لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة السلام، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب وبها آثار إصابات نتيجة تعاطى مواد مخدرة، عن طريق الحقن.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان فى الواقعة، لتحديد هويته ولمعرفة إن كان من سكان المنطقة من عدمه، والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث وتوقيته. ودلت التحريات الأولية أن المتوفى كان يتعاطى المواد