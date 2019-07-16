وزيرة البيئة في العاشر لـ«التحكم في التلوث الصناعي»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

وزيرة البيئة

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مقر جمعية «المستثمرين» بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية، في زيارة تستهدف التعريف ببرنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، وكذا تفقد عدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية، وعلى رأسها شركة «إيبيكو» لصناعة الدواء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.

وأطلقت وزارة البيئة المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، والذي يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، حيث يُتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين البيئة الصناعية، فيما يبلغ التمويل المُتاح نحو 145 مليون