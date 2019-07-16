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وزيرة البيئة في العاشر لـ«التحكم في التلوث الصناعي»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مقر جمعية «المستثمرين» بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية، في زيارة تستهدف التعريف ببرنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، وكذا تفقد عدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية، وعلى رأسها شركة «إيبيكو» لصناعة الدواء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.
وأطلقت وزارة البيئة المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، والذي يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، حيث يُتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين البيئة الصناعية، فيما يبلغ التمويل المُتاح نحو 145 مليون
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السيسي يشهد احتفال تخريج دفعة «ضباط صف» (بث مباشر)

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رغم إصابته بالتوحد.. «مروان» أول الثانوية علمي رياضة

«إن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملًا».. بهذه الكلمات عبرَّ والد «مروان وحيد عبدالله عواد» ابن مركز ومدينة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، عن فرحته بحصول نجله على المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة، شعبة «علمي رياضة»، بمجموع 405 درجات، وذلك بنسبة مئوية بلغت 98.9%، منوهًا بأن الله ابتلاه بمرض «التوحد»، إلا أن المكافأة كانت عظيمة، إذ إنه أصغر إخواته، كونه الثالث بعد شقيقه الأكبر، الحاصل على بكالوريوس تجارة، وشقيقته، مدرسة ألعاب، فيما نوهَّ الفتى بأن دخوله كلية الهندسة، قسم المعمار، سيكون هو رغبته الأولى في التنسيق.
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