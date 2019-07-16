مصرع طفل سقط من الدور الثاني في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

إسعاف - أرشيفية

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ي" سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى، وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى" عيد.ي.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم، ما أدى لوفاته ولا يتهم أحد.

بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بخروج دم متجلط من الأنف والفم ونزيف بالمخ، إثر سقوطه من علو، ما أدى إلى وفاته ولا يوجد شبهه جنائية بالوفاة. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعـة، وتم تحرير محضر رقم 3822 إداري مركز ببا، وصرحت النيابة بدفن الجثة. يذكر أن طفله