جريمة

مصرع طفل سقط من الدور الثاني في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من الدور الثاني بمنزله بمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل ويدعى "عمر.ع.ي" سنتين، ومقيم بشارع سعد زغلول ببندر ببا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى، وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد الطفل ويدعى" عيد.ي.ح" 38 سنة، عاطل، أنه أثناء لهو نجله بالطابق الثاني من المسكن سقط من أعلى السلم، ما أدى لوفاته ولا يتهم أحد.
بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بخروج دم متجلط من الأنف والفم ونزيف بالمخ، إثر سقوطه من علو، ما أدى إلى وفاته ولا يوجد شبهه جنائية بالوفاة. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعـة، وتم تحرير محضر رقم 3822 إداري مركز ببا، وصرحت النيابة بدفن الجثة. يذكر أن طفله
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

8 سنين زواج ولسه بنت بنوت.. أغرب قضية طلاق بالمحاكم

قضية طلاق طويلة الأمد، حصلت "التحرير" على تفاصيلها من أرشيف أحد مكاتب المحاماة، يعود تاريخها إلى ما قبل وضع قانون الخلع بنحو 9 سنوات، بينما استغرقت الدعوى 8 سنوات كاملة فى المحاكم، وكانت ستستمر أكثر من ذلك، لدرجة أن الزوج نسى أن خطيبته القديمة ما زالت على ذمته، بينما هو تزوج وصار والدًا لثلاثة أطفال، وحينما ذكره والده ومحاميه بالقضية وسألاه: «إنت لسه عايزها فى حاجة؟» أجابهما بدهشة وضحكات تشفّى: «هى لسه قضيتها دى شغالة»، ليتنازل بعدها محاميه عن دعوى الطلاق ويتم القضاء للزوجة بالطلاق، بعد أن أوشكت على الدخول فى العقد الرابع من عمرها.
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إزالة كوبري مشاة سقط على الطريق الدولي بالإسكندرية

?شهدت منطقة وادي القمر غربي محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، سقوط كوبري مشاة تابع لشركة "إنربك" للبترول عقب اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بـ"كنتربه" في الطريق الدولي مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق في الاتجاهين دون حدوث إصابات تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط كوبري مشاه حديدي بالطريق الدولي الساحلي بعد مدخل وادي القمر باتجاه مخرج طريق برج العرب وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
جثة

«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.
طعن-بالسكين

بركة دم.. الأمن يلاحق متهمين بقتل مسن وسحله بشبرا

تباشر النيابة العامة التحقيقات في مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 3 أشقاء ونجل عمهم في منطقة شبرا مصر، انتقاما منه بسبب خلافات قديمة بشأن اتهام المجني عليه بالتسبب في قتل والد المتهمين منذ 8 سنوات مضت، وطلبت من الجهات الأمنية سرعة القبص على باقي المتهمين الأربعة الهاربين، وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان أن الجناة استدرجوا القتيل وسحلوه أمام الأهالي بعد تهشيم رأسه ومزقوا جسده، ثم فروا هاربين إلى محافظة سوهاج، وضبط 2 من المتهمين وجار البحث عن 2 آخرين.، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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جثة-طفل

جثة ثانية.. رعب بالبحيرة بعد العثور على طفل مخنوق

بعد ساعات من العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بكفر الدوار، شهدت قرية منشية المغازى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، عقب عثور الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة قرية منشية المغازى بمركز المحمودية مخنوقة بحبل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجار انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف غموض الحادث.
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مصرع الضحية الثانية في مشاجرة «لعب العيال» ببني سويف

لقي عاطل مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الفشن جنوب بني سويف، وذلك بعد مصرع شقيقه الأصغر في المشاجرة الجمعة الماضية، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتم فرض كردون أمني حول منازل العائلتين خوفا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة.م"، 25 سنة، وإصابة شقيقه ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
توكتوك

توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
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